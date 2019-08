Burgwedel

„Das ist noch keine Trendwende, aber erstmals seit Jahren verzeichnen wir für den Arbeitsamtsbezirk Burgwedel einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen, verglichen mit dem gleichen Monat des Vorjahres“, sagt Holger Habenicht, Sprecher der Arbeitsagentur Hannover. In Zahlen ausgedrückt heißt das: 1437 Personen waren im August 2019 bei der Behörde in Burgwedel als arbeitslos gemeldet. Vor einem Jahr waren es 1343. Die Arbeitslosenquote beträgt damit aktuell 3,7 Prozent, im August 2018 waren es noch 3,5 Prozent.

Arbeitslosenquote in der Region bei 6,6 Prozent

Damit entwickelt sich der Arbeitsmarkt in Burgwedel ähnlich wie der in der Region Hannover. Auch dort ist ein Anstieg zu verzeichnen, allerdings auf einem höheren Niveau. Die Arbeitslosenquote in der Region beträgt derzeit 6,6 Prozent. Trotz des Anstiegs gibt es im Burgwedeler Geschäftsstellenbezirk – dazu gehören außer Burgwedel auch noch Isernhagen und die Wedemark – die niedrigste Arbeitslosenquote in der Region.

