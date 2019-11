Burgwedel

Der Geschäftsstellenbezirk Burgwedel bleibt das Aushängeschild der Bundesagentur für Arbeit in der Region Hannover. Mit einer Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent liegt er weit vor den anderen Kommunen. Für die gesamte Region beträgt der Wert 6,2 Prozent. Diese Zahlen meldete jetzt die Agentur für Arbeit. Zum hiesigen Geschäftsstellenbezirk gehören neben Burgwedel auch Isernhagen und die Wedemark.

Insgesamt waren in den drei Kommunen Ende November 1301 Personen arbeitslos gemeldet. Zum Vergleich: In der Region sind 38.765 Menschen ohne Job. Im Bereich Burgwedel stagniert der Arbeitsmarkt derzeit. Vergleicht man die Zahlen für November 2019 mit denen von vor einem Jahr, so liegen sie auf einem ähnlichen Niveau. Damals waren 1276 Personen arbeitslos gemeldet.

Von Thomas Oberdorfer