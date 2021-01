Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

Die Zahl der Arbeitslosen, die die Agentur für Arbeit für den Geschäftsstellenbezirk Burgwedel vermeldet, ist im Januar um 98 auf 1788 Personen gestiegen. Das waren 353 Arbeitslose mehr als im Januar 2020. Insgesamt 374 Personen meldeten sich im ersten Monat des Jahres neu oder erneut arbeitslos. 270 Menschen im Geschäftsstellenbezirk, der auch für Isernhagen und die Wedemark zuständig ist, fanden einen neuen Job.

Niedrigste Arbeitslosenquote in der Region

Die Arbeitslosenquote stieg damit auf 4,6 Prozent, vor einem Jahr und damit vor Ausbruch der Corona-Pandemie lag diese noch bei 3,7. Der Geschäftsstellenbezirk Burgwedel hat damit weiterhin die niedrigste Quote in der Region Hannover. Die höchste Arbeitslosenquote hat die Stadt Hannover mit 9,5 Prozent. Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen sank in Burgwedel, Isernhagen und Wedemark im Januar um 63 auf 697.

Von Carina Bahl