Großburgwedel

Umzug mitten in der Corona-Krise: Der ambulante Hospizdienst für Burgwedel, Isernhagen und die Wedemark hatte in den vergangenen Wochen fleißig Kisten gepackt und ist ab sofort in den neuen Räumen an der Straße Auf dem Amtshof in Großburgwedel zu finden. Damit ist ein großes Ziel von Koordinatorin Ute Rodehorst geschafft: Statt versteckt im Obergeschoss des Hinterhauses an der Straße Im Mitteldorf befindet sich das Angebot nun zentral und dank Schaufenstern und barrierefreiem Zugang auch sichtbar und niederschwellig mitten im Ort.

Trauercafé des Hospizdienstes soll im kommenden Jahr wieder öffnen

„Ich hatte einen ziemlichen Horror vor diesem Umzug“, gesteht Rodehorst. Doch dank der Hilfe zahlreicher Ehrenamtlicher sei der Standortwechsel nun leichter gewesen als erwartet. Der ambulante Hospizdienst hat in den vergangenen Jahren sein Angebot immer weiter ausgebaut: Neben der Kernaufgabe, der Begleitung sterbenskranker Menschen, bietet er Schulungen für ehrenamtliche Sterbebegleiter an. Auch das monatliche Trauercafé, das Menschen, die Angehörige oder Freunde verloren haben, mit Gesprächen und Begleitung auffängt, ist längst fest etabliert. Aufgrund der Corona-Verordnung öffnet dieses jedoch aktuell nicht. In den neuen Räumen gibt es dafür aber nach dem Neustart umso mehr Platz. „Wenn die Corona-Verordnung es zulässt, wollen wir ab dem kommenden Jahr wieder die Treffen für Trauernde anbieten“, sagt Rodehorst. Dann könnten auch Menschen, die auf einen barrierefreien Zugang angewiesen sind, problemlos teilnehmen.

Hospizdienst ist präsenter denn je

An der neuen Adresse gibt es neben einem großen Seminarraum und einem kleinen Raum für vertrauliche Gespräche auch ein Büro mit drei Arbeitsplätzen sowie einen Lagerraum, eine kleine Küche und Sanitäranlagen. „Wunderbar ist es auch, dass wir durch die großen Fensterflächen im Erdgeschoss jetzt viel präsenter sind“, sagt Anne Müller-Domrös aus dem Beirat des Hospizdienstes. Schon wenige Tage nach dem Umzug sei diese neue Präsenz in Burgwedel spürbar. „Es kommen Menschen herein, die sich über uns informieren wollen und nach Möglichkeiten der Mitarbeit fragen.“

Der Dank des Hospizdienstes, der sich in Trägerschaft des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen befindet, gilt jetzt den viele Umzugshelfern und der Vermieterin, die die Renovierungsarbeiten und Umbauten eng begleitete. „Auch alle beteiligten Firmen zeigten sich sehr kooperativ und waren sogar zu Spontaneinsätzen bereit“, berichtet Norbert Büllesbach vom Umzugsteam. Der Inner Wheel Club half zudem mit einer Spende bei der Einrichtung der Räume.

Die nächsten Schulungskurse und auch ein sogenannter Letzte-Hilfe-Kurs sind bereits in Planung. Wann und wie sie stattfinden dürfen, hängt aber von der Entwicklung der Pandemie ab. Alle Informationen und Kontaktdaten lassen sich auf www.ambulanterhospizdienst.de finden.

Von Carina Bahl