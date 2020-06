Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

Erste Lockerungen nach der Corona-Pandemie auch beim Jobcenter für Burgwedel, Isernhagen und Wedemark: Ab Mittwoch, 17. Juni vergibt die Behörde wieder Termine für persönliche Gespräche, allerdings „nur in Ausnahmefällen“, wie Lasko Werner, Mitarbeiter im Stab der Geschäftsführung, sagt.

Für alle sonstigen Anliegen gilt: „Bitte rufen Sie unter der Nummer (05 11) 65 59 22 99 an, um Sachverhalte möglichst am Telefon klären zu können.“ Die Geschäftszeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Zusätzlich ist das Service-Center montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr unter der Rufnummer (05 11) 6 55 90 zu erreichen. Alle Anträge und Mitteilungen können auch per E-Mail an die Adresse j obcenter-region-hannover.burgwedel@jobcenter-ge.de gesandt werden.

Von Thomas Oberdorfer