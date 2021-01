Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

Die Mitarbeiter der Lebensberatungsstelle für Burgwedel, Isernhagen und die Wedemark können während des Lockdowns telefonisch kontaktiert werden. Sie bieten Kindern, Jugendlichen und Familien Hilfe an. Außerdem können sich auch Einzelpersonen und Paare bei Problemen melden.

Die Beratungsstelle ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 17 Uhr unter Telefon (0 51 39) 89 28 28 zu erreichen. In der Regel finden die Beratungen derzeit ausschließlich telefonisch oder per Videokonferenz statt. Sind persönliche Treffen zwingend notwendig, dann ist dies in Einzelfällen auch in der Corona-Pandemie möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter dielebensberatungsstelle.de.

Von Thomas Oberdorfer