Großburgwedel

Auch im Januar ist die Arbeitslosenquote in Burgwedel, Isernhagen und der Wedemark weiterhin gering. Mit 3,9 Prozent verzeichnet sie den niedrigsten Wert in der gesamten Region Hannover. Im Vergleich zum Vormonat ist sie aber um 0,3 Prozent gestiegen. Der geringfügige Anstieg der Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk Burgwedel im Vergleich zu Dezember 2021 spiegele die übliche saisonale Entwicklung wider, so ein Sprecher der Agentur für Arbeit.

Arbeitslosenquote sinkt deutlich im Vergleich zu Januar 2021

Die regionsweite Arbeitslosenquote im Januar 2022 liegt bei 7,2 Prozent und damit um 0,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Auch in Burgwedel, Isernhagen und der Wedemark macht sich dieser Trend bemerkbar: In der Stadt Burgwedel waren im Januar 435 Menschen arbeitslos. Das ist ein Rückgang von 95 Personen im Vergleich zum Januar 2021. In Isernhagen sank die Zahl der Arbeitslosen von 549 auf 473 aktuell. In der Wedemark waren mit 593 Personen sogar 116 Menschen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen als im Januar des Vorjahres. Insgesamt sank damit die Arbeitslosenquote in den drei Kommunen im Vergleich zum Januar 2021 um 0,7 Prozent.

Den größten Anteil an Arbeitslosen machten Menschen im Alter von mehr als 50 Jahren mit rund 44 Prozent in Burgwedel, Isernhagen und der Wedemark aus. Innerhalb eines Monats kamen 58 Arbeitslose über 50 Jahren hinzu. Optimistisch stimmt hingegen die Stellensituation im Bereich der Geschäftsstelle Burgwedel. Im Januar wurden 157 neue freie Stellen in Burgwedel, Isernhagen und der Wedemark gemeldet. Insgesamt sind damit 944 Stellen in den drei Kommunen unbesetzt.

Viele Jobs in Produktion und Gesundheitssektor in Hannovers Norden

Die größten Anteile der gemeldeten Stellen in der Region verteilen sich auf die Bereiche Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung (18,9 Prozent), Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (18,3 Prozent) sowie Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (18,3 Prozent). Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb und Tourismus trugen mit 15,4 Prozent zur Beschäftigung in der Region Hannover bei. Die Bereiche Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung boten 10,3 der Stellen an. Im Bereich Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik waren dies 9,9 Prozent.

Von Gabriele Gerner