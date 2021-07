Isernhagen F.B

Die Lebensberatungsstelle für Burgwedel, Isernhagen und die Wedemark hat ein neues Projekt aufgelegt. Ab sofort können Kinder und Jugendliche bei Ängsten, Problemen oder wenn sie einfach durchhängen Berater auf einer eigens dafür eingerichteten Mobiltelefonnummer erreichen. Diese lautet (01 57) 51 41 07 30. Kontakt können die Schülerinnen und Schüler über insgesamt drei Kanäle aufnehmen: per Anruf, per SMS oder über den Messengerdienst Signal.

Corona trifft Kinder und Jugendliche hart

Corona habe speziell Kinder und Jugendliche hart getroffen, sagt Ingun Kiklas-Volkmann, Geschäftsführerin der Lebensberatungsstelle mit Sitz am Lohner Hof in Isernhagen F.B. Sie hatten wenig Kontakte, kein Vereinsleben und nun die Rückkehr zum Präsenzunterricht: „Daran müssen sie sich erst wieder gewöhnen, und für einige ist es sehr problematisch.“ Nicht zuletzt, weil man nach Monaten der Isolation wieder mit vielen Gleichaltrigen im Klassenraum zurechtkommen müsse.

„Das neue Angebot startet ab sofort“, sagt die Geschäftsführerin. Zusammen mit dem Psychologen Joel Berends und der Erziehungswissenschaftlerin Annika Huge stellte sie die eigens dafür aufgelegte Postkarte vor, auf der die neue Mobilnummer publik wird. Noch vor den Sommerferien will die Beratungsstelle in allen weiterführenden Schulen in Burgwedel, Isernhagen und der Wedemark die Postkarten auslegen. Zudem wollen die Mitarbeiter das neue Projekt in Abstimmung mit den jeweiligen Schulen den Schülerinnen und Schülern nach den Ferien persönlich vorstellen.

Die Lebensberatungsstelle legt in allen weiterführenden Schulen in Burgwedel, Isernhagen und in der Wedemark diese Postkarten aus. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen fällt aus

„Die Pandemie hat einige Angebote gestoppt“, sagt die Geschäftsführerin mit Blick auf die Jahresbilanz 2020. Seit dem ersten Lockdown im März 2020 hätten sich die Gruppen für Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich scheiden ließen oder in Trennung lebten, nicht mehr getroffen. Ebenfalls musste der Stammtisch für Sechs- bis 14-Jährige ausfallen. Dieser sei besonders beliebt, weil eine Voranmeldung nicht notwendig gewesen sei, erklärt Kiklas-Volkmann. Sie und ihre Kollegen hoffen indes, nach der Sommerpause wieder mit der Gruppenarbeit loslegen zu können.

Bei der Ehe- und Lebensberatung setzte das Team verstärkt auf Telefon- oder Videoberatung. Inzwischen seien alle Mitarbeiter in Sachen Videokonferenzen fit. Das erhöhe die Flexibilität im großen Einzugsgebiet von Burgwedel, Isernhagen und der Wedemark. Auch nach der Pandemie soll die Telefon- und Videoberatung daher zum Angebot gehören. Aber nach wie vor gebe es eine persönliche Beratung bei Streitigkeiten in Beziehungen und Partnerschaften.

Beratungsstelle führt insgesamt 911 Gespräche

2020 hatte die Lebensberatungsstelle insgesamt 911 Beratungsgespräche, 2019 waren es 955. Erziehungsberatungen wurde 522-mal in Anspruch genommen, die Ehe- und Lebensberatung 214-mal, die Schwangerenberatung 141-mal. Die Verteilung auf die drei Kommunen hält sich in etwa die Waage, die meisten Beratungen gab es mit 255 Terminen für Wedemärker. Die Beratung sei in Zeiten von Corona eine Gratwanderung zwischen den nötigen Anforderungen an unsere Aufgabe und dem Schutz unserer Mitarbeiter gewesen, sagt Kiklas-Volkmann. „Inzwischen sind aber alle Kollegen geimpft.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier