Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine erreichen Burgwedel. Im Pfarrhaus der katholischen St.-Paulus-Gemeinde kommt es, der Not des grausamen Krieges gehorchend, gleich zu einer zweifachen Familienzusammenführung. Dort, am Mennegarten in Großburgwedel, gewähren der aus Lwiw (Lemberg) stammende Pastor Ivan Mykhailiuk und seine Ehefrau Nataliia den Familien ihrer Schwester und seines Bruders eine erste Zuflucht im sicheren Westen. Die ganze Gemeinde sei beseelt vom Wunsch, zu helfen, berichtet der Geistliche. Seit Kriegsbeginn bekomme er täglich ungezählte Anrufe: „Was können wir außer unseren Gebeten noch tun?“

Aufbruch auf Lwiw binnen einer Stunde

Mit Kleidung flüchtig vollgestopfte Plastiktaschen lehnen links und rechts an der Flurwand, im Wohnzimmer klimpern zwei Kinder auf dem E-Piano, belauscht von ihrer kleinen blondzöpfigen Schwester. Pastor Mykhailiuk scheint die friedliche Szenerie zu genießen – übernächtigt zwar, vor allem aber erleichtert über die Munterkeit seiner jungen Gäste im Pfarrhaus. Nur wenige Stunden zuvor, mitten in der Nacht zu Donnerstag, hatten er und seine Ehefrau Nataliia die fünfköpfige Familie ihrer Schwester endlich in die Arme schließen können. Khrystyna und Volodia Gladiuk, sie Psychologin und er Lehrer, mussten vor dem Krieg in ihrer ukrainischen Heimat fliehen.

Paulusgemeinde ruft zu Geld- und Sachspenden auf In der katholischen St.-Paulus-Gemeinde ist unter der Überschrift „Ukraine-Hilfe“ eine große Spendenaktion angelaufen. Nach ersten Friedensgebeten in St. Petri und St. Paulus landeten bereits mehr als 1100 Euro in der Kollekte. Nun hoffen Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat auf weitere Unterstützung, um gezielt besonderes medizinisches Material sowie Lebensmittel beschaffen zu können. Pastor Ivan Mykhailiuk sorgt gemeinsam mit der ukrainischen Gemeinde in Hannover dafür, dass alle Spenden mit deren Transportfahrten direkt nach Lemberg gelangen und dort an Kinder- und Altenheime, Krankenhäuser und bedürftige Menschen verteilt werden. Das Spendenkonto ist auf der Homepage www.st-paulus-burgwedel.de zu finden. Dort findet sich auch ein Aufruf zu Sachspenden. Benötigt werden insbesondere Babynahrung, Windeln und Babypflegeartikel, Damenhygiene- und Körperpflegeartikel wie Shampoo, Zahnpasta und -bürsten, Wasch-, Spül- und Desinfektionsmittel, Winterjacken für Erwachsene, saubere Winterbekleidung für Kinder sowie Decken, Schlafsäcke und Isomatten. Die Spenden können in Kartons oder Plastikbeuteln und im Eingangsbereich der Kirche am Mennegarten abgestellt werden. „Die schönen Bronzetüren unserer Kirche sind tagsüber immer geöffnet, und im Windfang hinter diesen Türen sind alle Sachspenden gut und sicher aufgehoben“, heißt es in dem Aufruf.

„Wir hatten das nicht geplant. Aber die Nachrichten wurden immer schlimmer, die Kinder standen schon unter Dauerstress“, berichtet Volodir Gladiuk, der als Vater von drei Kindern nicht eingezogen worden ist. Martha (4), Orest (6) und Katheryne (8) hätten leider bereits erfahren müssen, was Fliegeralarm und was Nächte im Keller bedeuten. Nach dem Anruf eines Freundes, dass der nur 100 Kilometer entfernte Grenzübergang gerade gut passierbar sei, packten die Gladiuks am Dienstag binnen einer Stunde das Nötigste für die Kinder und machten sich im eigenen Wagen auf die 1.200 Kilometer lange Reise von Lemberg (Lwiw) quer durch Polen nach Großburgwedel. Beide glauben „bitte“ fest an ihre Rückkehr innerhalb weniger Wochen oder Monate. Beide ließen schweren Herzens Geschwister zurück.

Nachbar reißt Zäune ein

Als das gerade dem Krieg entronnene Ehepaar am Donnerstagmorgen nach kurzer Nachtruhe von ihren Großburgwedeler Gastgebern mit einem eigenen Wohnungsschlüssel überrascht wurden, war das schlicht überwältigend für sie. Ein befreundeter Anrainer des Kirchenareals, der von der Ankunft der Flüchtlinge erfahren hatte, hat spontan das Obergeschoss seines Hauses zur Verfügung gestellt und auch schon angekündigt, den trennenden Zaun zwischen beiden Grundstücken zu entfernen. So wird sich eine ukrainische Großfamilie auf Zeit im Großburgwedeler Exil einen großen Garten teilen können.

In verschiedenen What's-App-Gruppen werden Aufrufe zum Gebet für die Ukraine geteilt. Quelle: Martin Lauber

Denn auch das Pfarrhaus wird vorübergehend ein Flüchtlingsasyl bleiben. Pastor Mykhailiuk erwartet stündlich seinen 62-jährigen Bruder samt dessen Schwiegertochter und zwei Enkelkindern, deren Vater an der Front ist. „Noch ist nichts Schlimmes passiert in der Familie“, sagt Nataliia Mykhailiuk beschwörend. Mehrfach täglich beten sie und ihr Mann für Frieden und teilen jeden Aufruf zum Gebet, der sie über verschiedene What’s-App-Gruppen aus der ukrainischen Heimat und allen Teilen der Welt erreicht. „Was sonst können wir machen?“

„Wenn der Wahnsinn keine Grenzen hat ...“

Ivan Mykhailiuk, der der ukrainisch griechisch-katholischen Kirche angehört, ist ein Mann Gottes. Als solcher stehe er für die Radikalität der Barmherzigkeit, der Liebe, des Segens und des Vergebens. „Wenn der Wahnsinn aber keine Grenzen mehr hat, muss man sich verteidigen“ – darin ist der 53-Jährige sich mit 99 Prozent seiner Landsleute einig. „Gemeinsam mit den Europäern und der Welt sind wir stark“, gibt er sich zuversichtlich.

Und dann muss der Geistliche, der auch für die Katholiken in den Isernhagener Altdörfern und der Wedemark zuständig ist, doch noch politisch werden: „Wir müssen zusammenhalten, denn wenn wir verlieren, wird Putin noch mächtiger.“ Diese Folge für andere Anrainer Russlands müsse man im Blick behalten und die Konsequenzen daraus ziehen, fordert Ivan Mykhailiuk. Für den St.-Paulus-Pastor steht deshalb außer Frage, dass Europa stärker auf die Ukraine zugehen müsse. „EU, ja bitte! Wir haben nachgewiesen, dass wir das verdient haben.“

Von Martin Lauber