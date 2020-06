Pro: Ein notwendiger Schritt, meint Julia Gödde-Polley

Die Wedemark traut sich was – und beschreitet neue, kreative Wege: Bei der Suche nach den raren Erziehern wirbt die Kommune nun auch plakativ in anderen Kommunen um diese Fachkräfte. Schließlich stellen sie die Kinderbetreuung in den Einrichtungen sicher – auch während der Corona-Pandemie. Es ist ein nachvollziehbarer und notwendiger Schritt, dass die Wedemark neue Ideen entwickelt, die Jobmöglichkeiten in der Stadt noch besser anzupreisen und einem breiteren Publikum zu präsentieren.

Auch wenn Plakate wie diese vielleicht nicht die kreativste Variante zu sein scheinen, sie fallen jedoch vielen unweigerlich ins Auge. Dabei finden Sie nicht die Zustimmung der Mitbewerber. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, bei aller Solidarität. Wenn Unternehmen und Veranstalter über die Grenzen von Städten und Gemeinden hinweg um Nachwuchs werben können, warum sollte das dann nicht auch für Städte und Gemeinden gelten. Groß genug ist die Not auf der Suche nach Fachpersonal allemal.

Anzeige

Kontra: Investiert das Geld in die Ausbildung, meint Thomas Oberdorfer

Dass die Plakate mit der Stellenausschreibung für Erzieher gelesen werden, das weiß der Wedemärker Verwaltungschef Helge Zychlinski spätestens seit Wochenbeginn. Denn seit diesem Zeitpunkt klingelt sein Telefon häufiger. Am anderen Ende sind allerdings nicht die erhofften Bewerber für einen Job in einer Wedemärker Kita, sondern erzürnte Verwaltungschefs aus den Nachbarkommunen. Und die wollen ihrem Kollegen mitteilen, was sie von seiner Werbeidee halten. Nämlich nichts.

Weitere HAZ+ Artikel

Und sie haben recht. Was hilft es den Kommunen, sich gegenseitig das Fachpersonal abzuwerben? Erst die Erzieher, dann vielleicht Architekten und Stadtplaner. Es würde niemandem helfen, sondern nur Geld kosten. Schließlich dürfte die Werbeagentur die 35 Plakate in der Region nicht zum Nulltarif aufgehängt haben. Immerhin die würde sich sicher über Werbeschlachten der Rathäuser freuen – aber auch nur sie. Besser wäre es, das Geld anders zu investieren. Beispielsweise in die Ausbildung von Erziehern. Würde diese attraktiver gestaltet, könnte es gelingen, mehr junge Leute für diesen wichtigen Beruf zu begeistern. Und dann müssten sich die Kommunen auch nicht mehr gegenseitig das Personal abwerben.

Von Thomas Oberdorfer und Julia Gödde-Polley