Großburgwedel

Gespannt hat Jasmin Safar am Sonntag, 12. September, die Ergebnisse der Kommunalwahlen bei der Wahlparty der CDU verfolgt. Als sie die Stimmenanzahl hinter ihrem Namen immer weiter steigen sah, konnte sie es selbst kaum glauben. Mit 207 Stimmen zog sie schließlich mit einem Direktmandat in den Stadtrat ein. In den Ortsrat Großburgwedel hat sie es sogar mit 238 Stimmen geschafft. „Es kam für mich sehr unerwartet“, sagt die 19-Jährige, als sie von diesem besonderen Abend berichtet. Verständlich, denn für die Stadtratswahl stand sie auf Listenplatz zehn und für die Ortsratswahl auf Platz acht der CDU-Liste.

Unerwartet bedeutet für sie jedoch nicht unvorbereitet. „In der Schulpolitik konnte ich schon ein wenig Erfahrung sammeln“, sagt Safar. Sie besucht den dreizehnten Jahrgang des Gymnasiums Großburgwedel. Im Politikleistungskurs hat sie die politischen Abläufe genau studiert. Als Schülersprecherin und Mitglied im Schülerrat ist ihr die Praxis auch nicht fern.

Rede zur Lage in Afghanistan

Wenn Jasmin Safar spricht, dann wählt sie ihre Worte genau. Auch vor größeren Menschenmengen zu reden scheint für sie kein Problem zu sein. Besonders stolz ist sie darauf, dass sie bei einer Kundgebung spontan auf Nachfrage der Organisatoren vor die Menschen getreten sei. Es ging um die Rechte der afghanischen Frauen nach der Machtübernahme der Taliban, berichtet sie. Safars Eltern sind in Afghanistan geboren.

Außer den Sprachen ihres Elternhauses – Deutsch und Persisch – hat sie in der Schule Französisch, Spanisch und Englisch gelernt. Privat versucht sie sich derzeit an der türkischen Sprache. Ihre Freizeit verbringt sie gern mit einem spannenden Buch, aber auch am Klavier und beim Malen. Mit Acrylfarben gestaltet sie realistische Bilder und Porträts. Und immer wieder kommt sie auf Politik zu sprechen. Egal ob die Lage in Afghanistan oder die Bundespolitik: Safar wirkt stets informiert. „Mich interessiert der internationale Aspekt“, sagt sie. Lange habe sie sich auch mit den verschiedenen Parteien auseinandergesetzt. Am Ende hat sie den Entschluss getroffen, selbst einer beizutreten: der CDU.

Sprachen und Lesen sind ihre Hobbys: Jasmin Safar vertrat das Gymnasium Großburgwedel bereits erfolgreich beim Landesentscheid des Literaturprojekts „Prix des lycéens allemands“. Quelle: privat (Archiv)

Für Safar ist die CDU eine Partei der Mitte

Ein Blick auf die Wahlergebnisse der Erstwähler bei der Bundestagswahl zeigt, dass Safars Entscheidung für die Christdemokraten eher ungewöhnlich für ihre Generation ist. Denn die Grünen und die FDP sind in ihrer Altersgruppe deutlich beliebter. Doch die 19-Jährige hat ihre Gründe. „Die CDU wird häufig als Partei der Mitte bezeichnet, und das habe ich auch für mich selbst gemerkt. Es werden alle Meinungen gehört. Die CDU ist keine Partei nur für alte Leute.“ Mit 16 Jahren ist Safar in die Nachwuchsorganisation Junge Union eingetreten. Die Mitglieder hätten sie sehr offen empfangen und direkt in alles mit eingebunden.

„Ich denke, man sollte nicht den Fokus auf die Unterschiede legen, sondern die Gemeinsamkeiten hervorstellen“, sagt die Abiturientin. In der Schule erhalte sie viel Unterstützung – auch wenn die Mitschülerinnen und Mitschüler andere Parteien bevorzugen. Es gehe um sie als Person und Vertreterin der Jugend, nicht um ihre Parteizugehörigkeit. Auch ihre Lehrer sprächen sie auf ihre Wahl in den Rat an und lobten ihr Engagement, erzählt sie.

19-Jährige will die Jugend vertreten

Safar möchte sich dafür einsetzen, dass die Stimme der Jugend gehört wird. Ab November will sie eine Vertreterin ihrer Generation im Stadtrat sein. Vor allem der Ausbau von Sport- und Freizeitangeboten in Burgwedel ist für sie wichtig. Ehrenamtlich ist sie als Leichtathletiktrainerin in der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) tätig. Fußball hat Safar ebenfalls eine Zeit lang gespielt. Daher will sie sich im Rat für die Förderung des Ehrenamtes und den Ausbau der Sportplätze einsetzen. „Man darf sich nicht nur beschweren, sondern muss auch selbst aktiv werden“, sagt Safar.

Obwohl sie sich mit ihrem Sitz im Stadtrat einen Grundstein für die weitere politische Laufbahn gelegt hat, strebt sie keine politische Karriere an. „Meine Motivation ist es, mich für die Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Die Karriere sollte nicht der Antrieb in der Politik sein.“ An einem Studium nach dem Abitur führt für Safar nichts vorbei. Außer Politik interessiert sie sich für Jura und Medizin – ihr Schülerpraktikum hat sie im KRH Klinikum Großburgwedel absolviert. Egal für was Safar sich letztendlich entscheidet, eines steht für sie fest: „Das Wichtigste für mich ist es, anderen Menschen zu helfen.“

Von Max Baumgart