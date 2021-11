Großburgwedel

Seit 2016 sucht die Sportregion Hannover jährlich Soziale Talente im Sport. Unter den aktuell 27 von Vereinen nominierten jungen Ehrenamtlichen sind in diesem Jahr auch zwei Sportlerinnen der Turnerschaft Großburgwedel (TSG): Jasmin Safar und Enie Trautmann. Die beiden jungen Frauen engagieren sich für ihren Verein in besonderem Maße. Deshalb hat die TSG sie für den diesjährigen Preis vorgeschlagen.

Jasmin Safar ist seit vier Jahren für die TSG aktiv

Jasmin Safar ist seit vier Jahren ehrenamtlich für die TSG aktiv. So lange auch unterstützt die 19-Jährige das Trainerteam. Mit großem Engagement sei sie als Leichtathletik-Übungsleiterin tätig und trage in der Nachwuchsarbeit maßgeblich zu den zahlreichen Erfolgen der jungen Sportlerinnen und Sportler bei, lobt der Verein ihr Mitwirken. Außerdem ist die Gymnasiastin Kurs-, Jahrgangs- und Schulsprecherin an ihrer Schule. Seit der Kommunalwahl im September 2021 gestaltet sie als jüngstes Mitglied im Ortsrat Großburgwedel und im Stadtrat Burgwedel ihren Heimatort aktiv mit.

Auch Enie Trautmann engagiert sich für die TSG. Die 14-Jährige ist seit zwei Jahren in ihrem Verein ehrenamtlich aktiv. Nachdem die Schülerin zunächst als Helferin startete, bereitete ihr dies so viel Freude, dass sie sich schnell zur Sportassistentin qualifizierte und vorsorglich auch gleich noch einen Erste-Hilfe-Kurs erfolgreich absolvierte. Inzwischen ist Enie Trautmann regelmäßig mit großem Engagement als Übungsleiterin dabei, wenn beim Eltern-Kind-Turnen die Jüngsten ihre Freude am Sport entdecken.

Rettungsschwimmerin übernimmt Beckenaufsicht im Freibad

Als Inhaberin des DLRG-Rettungsschwimmabzeichens in Silber ist sie auch im Schwimmverein Burgwedel aktiv und hat hier gemeinsam mit anderen Schwimmsportlerinnen und Schwimmsportlern die nächtliche Beckenaufsicht beim 29. und 30. TSG-Kinderzeltlager im Freibad Großburgwedel übernommen. Aktuell absolviert die Jugendliche eine Ausbildung zum Teamer bei der evangelischen St.-Petri-Gemeinde – und ist in ihrer Freizeit viel als Babysitterin unterwegs.

Lesen Sie auch Burgwedel: Jasmin Safar (CDU) zieht mit 19 Jahren in den Stadtrat ein

Mit dem Preis „Soziale Talente im Sport“ will die Sportregion engagierte junge Menschen ehren, die sich neben Schule, Studium oder Berufsausbildung ehrenamtlich engagieren. Die Nominierten sind alle maximal 21 Jahre alt und kommen außer von der TSG noch von 21 anderen Vereinen aus der Region. Bis zum 16. Dezember um 20 Uhr können Unterstützer online auf der Internetseite www.sportregionhannover.de/de/sportjugend/soziale-talente-im-sport der Sportregion Hannover ihre Favoriten wählen und damit deren Chancen auf einen der ersten drei Plätze erhöhen. Die Gewinnerinnen und Gewinner sollen Anfang Februar 2022 bei einer Feierstunde mit allen Nominierten und geladenen Gästen gewürdigt werden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier