Fuhrberg

Mia Marie Jöhrens-Lazar (SPD) ist neue Ortsbürgermeisterin von Fuhrberg. Die 27-Jährige setzte sich bei der Wahl am Dienstagabend gegen den bisherigen Amtsinhaber Heinrich Neddermeyer (CDU) mit der Mehrheit der Stimmen von Sozialdemokraten und Grünen durch und ist damit nicht nur Burgwedels jüngste, sondern auch die einzige Frau unter den Ortsbürgermeistern. Ihr Stellvertreter wird Stephan Mithöfer (Grüne).

Die Entscheidung hatte sich schon länger abgezeichnet, hatte doch das Nein der Fuhrberger Sozialdemokraten und Grünen den langjährigen Ortsbürgermeister Neddermeyer bereits bei der konstituierenden Sitzung des Burgwedeler Stadtrates für Aufregung gesorgt. Diese wollten Neddermeyer nicht mehr unterstützen und er hatte nicht, wie in der Legislaturperiode zuvor, die Mehrheit der Christdemokraten im Ortsrat.

Neddermeyer trat trotzdem zur Abstimmung an

Die CDU hatte bei der Kommunalwahl nur zwei Sitze geholt. Frank Töllner sitzt neben Neddermeyer weiterhin im Ortsrat Fuhrberg. Für die SPD ging zudem ein Sitz an Björn Lüders. Dass Neddermeyer trotzdem bei der Wahl zum Ortsbürgermeister am Dienstagabend gegen Jöhrens-Lazar zur Abstimmung antrat, begründete er damit, dass er die meisten Stimmen der Fuhrbergerinnen und Fuhrberger verbuchen konnte. Er habe anschließend die Chance verpasst, sich mit den Grünen die erforderlichen Mehrheiten im Ortsrat zu suchen, sagte er nach der Sitzung.

Der scheidende Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer sitzt seit 20 Jahren im Ortsrat Fuhrberg, erst als stellvertretender Bürgermeister, dann als Ortsbürgermeister. „Wie schön ist dieser Raum hier geworden“, sagte er während der konstituierenden Sitzung des Ortsrates und schaute sich in der voll besetzten Aula der Maria-Sibylla-Grundschule, wo das Gremium tagte, um. Das Ganztagsangebot in der Schule sei ihm ebenso ein Anliegen gewesen, wie die Räumlichkeiten auch für Konzerte und Proben nutzen zu können. Auch nach der Sitzung schwärmte er noch lange vom Klang der Räume, in denen er auch mit dem Feuerwehrmusikzug probe. Doch während der Sitzung hielt Neddermeyer sich in seinem Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre kurz, und sagte nur mit einem Lächeln: „Da sind mir ad hoc 22 Sachen eingefallen.“ Seine Arbeit als Ortsbürgermeister würdigte hingegen sein CDU-Kollege Frank Töllner noch einmal ausführlich als er um Neddermeyer als Ortsbürgermeister warb. Neben der Gestaltung des Dorf- und Kirchenplatzes, dem Einsatz für Glasfaserleitungen in Fuhrberg und der regelmäßigen Seniorenbetreuung, hob er auch Neddermeyers wohl bekanntestes Projekt hervor: der Frischmarkt. „Heiner hat mit Herz und Seele Fuhrberg in den letzten 20 Jahren geprägt“, sagte Töllner. Der 78-jährige Neddermeyer sitzt weiter im Rat der Stadt und dort dem Finanzausschuss vor. Auch dem Ortsrat wird er erhalten bleiben und will sich weiterhin für die Belange Fuhrbergs einsetzen und seine langjährige Erfahrung mit einbringen.

Das lange Wirken des 78-Jährigen als Ortsbürgermeister würdigte auch die neue Ortsbürgermeisterin Jöhrens-Lazar. „Heiner, du hast wahnsinnig viel erreicht, und du kannst wahnsinnig stolz auf dich sein“, sagte sie und ergänzte: „Und ich glaube, der ganze Ort ist stolz auf dich.“

Neue Ortsbürgermeisterin setzt auf Teamarbeit

Nun sei es Zeit, frischen Wind in den Ortsrat zu bringen – und auch dem Wahlergebnis mit einer Mehrheit aus SPD und Grünen gerecht zu werden. In Zukunft will die neue Ortsbürgermeisterin auf Teamarbeit im Gremium setzen. „Nur gemeinsam können wir Fuhrberg noch lebens- und liebenswerter machen“, sagte sie.

Das ist Fuhrbergs neue Ortsbürgermeisterin Mia Marie Jöhrens-Lazar ist in Fuhrberg geboren und aufgewachsen. Schon ihre Mutter war Mitglied im Ortsrat Fuhrberg. Jöhrens-Lazar ist Jahrgang 1994 und Mutter von zwei Kindern. Die Pädagogin arbeitet als Fachberaterin für Kindertagesstätten. Ehrenamtlich engagiert sie sich beim SV Fuhrberg.

Die Führungsaufgaben möchte sie sich gleichberechtigt mit ihrem Stellvertreter Mithöfer teilen – und aus den individuellen Biografien aller Ortsratsmitglieder schöpfen. Sie selbst bringe die Perspektive einer jungen Frau, zweifachen Mutter und Pädagogin mit ein, ihr Stellvertreter von den Grünen, Mithöfer, das Thema Nachhaltigkeit, Frank Töllner die Perspektive der Unternehmer, Lüders die der Zugezogenen und Neddermeyer die Sicht der Alteingesessenen.

Kommunikation soll im Fokus stehen

Ein weiteres Anliegen der neuen Ortsbürgermeisterin: die Kommunikation mit den Fuhrbergerinnen und Fuhrbergern. So überlege sie, die Schaukästen in der Ortschaft zu nutzen und die Themen, die den Ortsrat bewegten, zu veröffentlichen. „Politik ist einfach zu wenig greifbar“, sagte Jöhrens-Lazar im Anschluss. Für Familien seien die meist abends stattfindenden politischen Sitzungen zu keiner guten Zeit. Zudem überlege sie, eine Bürgersprechstunde einzurichten und mehr Aktionen, wie zum Beispiel eine Fahrradtour, anzubieten, um Präsenz zu zeigen.

Jöhrens-Lasar sprach auch die Umsetzung des Lärmaktionsplanes und die Verkehrssicherheit in der Ortschaft, insbesondere für den Schulweg der Kinder, an. Dass das Thema Verkehr auch in Zukunft die Einwohnerinnen und Einwohner Fuhrbergs bewegen wird, wurde auch in der anschließenden Einwohnerfragestunde deutlich. Die Sperrung der L310 wegen der Sanierung der Brücke über die Hengstbeeke im kommenden Jahr war genauso Thema wie etwa die Wasserentnahme im Fuhrberger Land.

Von Alina Stillahn