Großburgwedel

Am Ende hatte die kleine Johanna es richtig eilig. Das Mädchen ist das erste Baby, das 2021 in Burgwedel geboren wurde. Per Kaiserschnitt kam es am Sonntagvormittag zur Welt. Da war das neue Jahr bereits zwei Tage, zehn Stunden und 40 Minuten alt.

Eilig hatte es Johanna aber trotzdem: „Eigentlich war die Geburt für Montag geplant“, berichtete Mutter Mareike Heimbucher. „Aber so lange wollte die Kleine wohl nicht warten.“ Die Operation selber verlief unkompliziert – Mutter und Tochter sind wohlauf. Johanna war bei Geburt 51 Zentimeter groß und wog 3330 Gramm.

Anzeige

Zu Hause warten zwei Geschwister

Bis Mittwoch wird es nun noch dauern, bis Mareike Heimbucher nach Hause kann und damit die Familie wieder komplett ist. Zwei Geschwister – sechs und zehn Jahre alt – warten auf Johanna. Die beiden kennen ihr Schwesterchen bislang nur aus einem kleinen Video. „Das haben wir mittlerweile gedreht und ihnen per WhatsApp geschickt“, erzählt die Mutter. „In der Corona-Pandemie ist nur ein Besucher zugelassen. Mehr geht leider nicht.“ Und diesen Platz hat Papa Christian Heimbucher eingenommen. Der kann dafür sicherlich um so öfter vorbeischauen, schließlich arbeitet er praktischerweise als Anästhesist in dem Großburgwedeler Krankenhaus. Mareike Heimbucher ist übrigens auch Medizinerin. Sie arbeitet als Augenärztin in einer Praxis in Hannover.

Von Thomas Oberdorfer