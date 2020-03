Im Jubiläumsjahr hat sich der Heimatverein für das Kirchspiel Engensen-Thönse-Wettmar eine Menge vorgenommen. Los gehen die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen am Pfingstwochenende. Sie ziehen sich bis in den Dezember hinein. Fast jeden Monat präsentiert sich der Verein mit einem abwechslungsreichen Festprogramm und stellt sich der Öffentlichkeit vor.

Gleich drei Festtage plant der Heimatverein zu Pfingsten. „Dafür laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren“, sagt Vereinschef Achim Ristenpart. Den Auftakt macht der Mühlenschwoof am Sonnabend, 30. Mai, von 19 Uhr an im Festzelt auf dem Gelände der Bockwindmühle. Der Norddeutsche Rundfunk ( NDR) gestaltet mit seiner NDR-1-Disko den Abend. Die Moderation übernimmt Moderator Andreas Kuhnt, und getanzt werden kann bis 1 Uhr nachts. Die Bewirtung der Gäste am Grill- und Getränkestand übernehmen die Vereinsmitglieder selbst.

Am Pfingstsonntag lockt dann die Jubiläumsfeier. Vereinsmitglieder und geladene Ehrengäste nehmen an einem Empfang im Festzelt teil. Die Band Gentle Groovin’ tritt auf.

Das dritte Fest ist der Mühlentag. Diese Veranstaltung am Pfingstmontag geht mit einem Gottesdienst für alle Generationen um 10 Uhr los. Bis 18 Uhr gibt es Führungen durch die 435 Jahre alte Bockwindmühle. „Die Mühle wird sich bei Wind drehen, aber aus Sicherheitsgründen gibt es keinen Mahltag“, sagt Schriftführer Wilfried Künstler. Zudem stellt der Verein viele Aktionen für Kinder auf die Beine. Ein Hingucker soll ein gläserner Mähdrescher sein. Außerdem können die Jungen und Mädchen auf einen aufblasbaren Turm klettern oder Korn mahlen. Der Bläserchor Wettmar gibt ein Platzkonzert.

Zudem beteiligt sich der Heimatverein am Sommerspaziergang am 20. und 21. Juni. Den Tag der offenen Pforte gibt es am 2. August. Den Tag des Denkmals begeht der Verein am 19. September, und der Tag des Heimatvereins am 3. Oktober lockt diesmal nach Engensen. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet die Teilnahme des Heimatvereins am Lebendigen Adventskalender am 7. Dezember.