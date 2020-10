Wettmar

„Endlich.“ Das ist der Gedanke gewesen, der Svenja Heiland als Erstes durch den Kopf schoss, als sie erfuhr, dass sie ab Anfang Oktober wieder zu den Treffen der Jugendfeuerwehr Wettmar gehen kann. „Ich habe mich sehr gefreut, dass es wieder losgehen kann. Die Termine haben mir sehr gefehlt“, sagte die 14-Jährige bei der ersten Zusammenkunft seit März. Dabei tauschten sich die Jugendlichen untereinander aus und bekamen ihre neue Kleidung ausgehändigt. „Mit Feuerwehrthemen fangen wir erst eine Woche später an“, sagte Jugendfeuerwehrwart Ingo Bähre.

Die Verantwortlichen hatten das Feuerwehrhaus bestens für die Besucher vorbereitet. An zahlreichen Stellen hingen laminierte A-4-Zettel mit dem Hinweis, wie sich die Mitglieder der Feuerwehr im Haus bewegen müssen. „Wir haben ein Einbahnstraßensystem geschaffen, damit sich die Personen in den Durchgängen nicht zu nah kommen“, erläuterte Bähre das Hygienekonzept.

Anzeige

Svenja Heiland stellt ihr Fahrrad in der Fahrzeughalle ab. Dabei trägt sie einen Mund-Nasen-Schutz. Quelle: Mark Bode

Svenja, die seit gut vier Jahren bei der Feuerwehr ist, stellte ihr Fahrrad in die Fahrzeughalle, durfte aber nicht direkt wieder nach draußen gehen. Von dort mussten alle weiter in den nächsten Raum, in dem sich neben den Spinden der aktiven Feuerwehrleute auch die Fächer für die 17 Mitglieder der Jugendfeuerwehr befinden.

Umweg ist für Jugendliche kein Problem

„Dort lagern wir den Helm, Handschuhe und auch unser neues desinfizierendes Handspray“, sagte Lukas Mönkemeier. Der 14-Jährige gehört seit etwas mehr als vier Jahren der Jugendfeuerwehr an. Und die Vorgaben gehen weiter: Von dort mussten alle durch die Hintertür des Feuerwehrhauses und außen halb um das Gebäude herumgehen, um wieder zum Ausgangspunkt zu gelangen. „Das ist ja kein Problem. Ob man direkt zehn oder mit Umweg 20 Meter geht, macht keinen großen Unterschied“, sagte Lukas.

Vor dem Gebäude hatten Bähre und dessen Helfer rosafarbene Kreuze aufgesprüht – alle im Abstand von 1,50 Metern zueinander, um den gebotenen Mindestabstand bei der Begrüßung einzuhalten. „Dabei stellen sich traditionell alle Mitglieder in einer Zweierreihe nebeneinander auf“, sagte Bähre. Er erläuterte anfangs die geltenden Corona-Regeln.

Die Einbahnstraßenregelung führt die Mitglieder der Feuerwehr in den Umkleideraum und von dort hinter das Haus nach draußen. Um wieder hinein zu gelangen, müssen sie halb um das Gebäude gehen. Quelle: Mark Bode

„Das ist schon sinnvoll“, sagte Svenja zu den getroffenen Maßnahmen. Auch für Lukas sind die Einschränkungen vollkommen in Ordnung. „Das ist mir viel lieber, als dass wir uns oder ein Mitglied der aktiven Feuerwehr sich mit dem Coronavirus infiziert und es für die Abteilung problematisch wird.“ Schließlich sei die Feuerwehr systemrelevant.

Jugendliche tauschen sich in Chatgruppe aus

Seit dem Aussetzen der Jugendfeuerwehr im Frühjahr hatten Svenja und Lukas nahezu keinen Kontakt zu den weiteren Mitgliedern. „Ab und zu haben wir ein wenig in Chatgruppen geschrieben“, sagte Lukas. Einige bekannte Gesichter trafen die meisten schließlich zum Schulstart wieder. Dennoch hatten viele großen Redebedarf, als sie sich nun erstmals wieder auf dem Platz am Meitzer Weg tummelten.

Wettmars Jugendfeuerwehr erhält neue Kleidung Nach zehn Jahren wurde es Zeit für etwas Neues: Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Wettmar haben beim ersten Treffen nach der coronabedingten Pause ihre alten Sweatshirts gegen neue Hoodies ersetzt. „Das Geld dafür haben wir selbst erspart“, sagte Jugendfeuerwehrwart Ingo Bähre. Die 2800 Euro seien in den vergangenen Jahren mit Verkäufen bei verschiedenen Festen, darunter Laternenumzug und Osterfeuer, zusammengekommen. Darüber hinaus gab es neue Schuhe. Die alten Gummistiefel mit Stahlkappe wurden durch moderne Schuhe ersetzt. „Die Gummistiefel waren für die Jugendlichen oft ungeeignet. Die neuen Schuhe sind leicht und bequem“, sagte Bähre. Die Stadt Burgwedel trug die Kosten hierfür. Der in Wettmar seit mehr als 20 Jahren lebende Andreas Witte spendete zudem blaue Mund-Nasen-Bedeckungen mit dem Logo der Feuerwehr und dem jeweiligen Namen des Mitglieds. „Es ist mir wichtig, die Feuerwehr zu unterstützen. Es soll die Jugendlichen zusätzlich motivieren“, sagte Witte, dessen Projektentwicklungsfirma dafür 200 Euro bezahlte.

Bähre bemühte sich, dass die Feuerwehr bei den Jugendlichen in den zurückliegenden Monaten nicht in Vergessenheit geriet. So organisierte er unter anderem ein Onlinequiz, bei dem Feuerwehrgeräte auf Fotos abgebildet wurden und die Jugendlichen erklären sollten, um was für ein Gerät es sich handelt. Das kam gut an.

Svenja und Lukas bereiten sich auf aktiven Dienst vor

In der nächsten Woche geht es schließlich wieder mit dem Kennenlernen verschiedener Abläufe und technischen Materials weiter. „Die Grundlagen sind bei mir im Kopf noch da“, sagte Svenja. Bei ihr herrscht bereits große Vorfreude. „Schließlich arbeite ich darauf hin, später Menschen als aktives Mitglied zu helfen.“ Auch Lukas möchte gern als Erwachsener in der Feuerwehr bleiben. In einem sind sich beide einig: Einen zweiten Corona-Lockdown braucht niemand.

Von Mark Bode