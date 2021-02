Vielleicht die einzige Auszeichnung in Burgwedel in diesem Jahr mit persönlicher Note und Körperkontakt: Die Jugendfeuerwehr Wettmar hat die elfjährige Josefine mit einem Preis für ihren Einsatz bedacht. Es ging herzlich mit Handschlag und Umarmung zu – und das ganz legal auch in der Corona-Zeit.