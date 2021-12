Großburgwedel

Die Kinder und Jugendlichen der Jugendhilfe der Pestalozzi-Stiftung dürfen sich über Weihnachtsgeschenke freuen. Die hat ihnen der Versicherer HDI gespendet. Die Besonderheit dabei: Schon vorab durften die Beschenkten eine Wunschliste aufstellen, die dann erfüllt wurde.

Die Geschenke in einem vorgeschriebenen Budgetrahmen bestellten und verpackten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HDI. So kamen kleine und große Pakete, alle in buntes Geschenkpapier verpackt, zur Stiftung in der Pestalozzistraße in Großburgwedel. Von Fußbällen über Gesellschaftsspiele bis hin zu Handtüchern und Bilderrahmen war auf der Wunschliste vieles mit dabei.

Die Kinder haben die Geschenke pandemiebedingt nicht selbst in Empfang genommen. Dafür überreichten Fynn Müller, Jakob Tillig und Robin Duda vom HDI am vergangenen Freitag die vielen Pakete an Ramona Leß, Sozialpädagogin bei der Jugendhilfe, die diese stellvertretend für die Kinder entgegennahm.

Von Alina Stillahn