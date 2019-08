Burgwedel/Domfront en Poiraie

Mit zwei Kleinbussen hatten sich 14 Kinder und Jugendliche sowie vier Betreuer zu einem Ferienbesuch in der französischen Partnerstadt Domfront-en-Poiraie in der Normandie aufgemacht. Organisiert wurde die Reise von der Jugendpflege Burgwedel. Sieben Tage verbrachte die Gruppe auf einem idyllisch gelegenen Campingplatz.

Mittelalterliches Stadtfest zum Auftakt

Besser als mit einem mittelalterlichen Stadtfest kann ein solcher Besuch kaum anfangen: Bei strahlendem Sonnenschein präsentierte sich Domfront von seiner besten Seite, als Einwohner und Gäste in mittelalterlichen Kostümen durch die Gassen flanierten. Während ihres Aufenthaltes verbrachten die Besucher aus Burgwedel zudem einen Tag am Strand von Granville an der Atlantikküste, sie besichtigten die regionale Keksfabrik und unternahmen eine Paddeltour rund um Domfront. Zudem statteten sie dem Badeland in Fleer und dem weltberühmten Klosterberg Mont-Saint-Michel einen Besuch ab.

Nächste Domfront-Reise ist in Planung

Welchen hohen Stellenwert Domfront der Städtepartnerschaft beimisst, wurde beim Grillabend deutlich, zu dem der Partnerschaftsverein eingeladen hatte. Die Besucher trafen hier Jugendliche aus mehreren anderen europäischen Nationen, die das Stadtfest unterstützt hatten – ein gutes Beispiel für einen aktiven Jugendaustausch.

Nach dem Austausch ist vor dem Austausch: Die Jugendpflege Burgwedel plant bereits den nächsten Besuch in der Partnerstadt Domfront-en-Poiraie im kommenden Jahr. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Homepage unter www.jugendpflege-burgwedel.de.

Von Sandra Köhler