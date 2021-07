Großburgwedel

Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren können sich in den Sommerferien wieder zur Sportassistentin oder zum -assistenten ausbilden lassen. Dafür bietet die Sportregion Hannover zwei Lehrgänge an. Den Auftakt macht der Lehrgang in Hannover vom 22. bis zum 25. Juli auf der Anlage des Postsportvereins Hannover, fünf Wochen später folgt dann vom 29. August bis zum 1. September der zweite Lehrgang bei der Turnerschaft Burgwedel.

Jugendliche sollen Übungsleitern assistieren

Die Jugendlichen lernen Grundlegendes für die Organisation, Planung und Durchführung von Sportstunden und sollen das nötige Rüstzeug erhalten, um dem Übungsleiter als Assistentin oder Assistenz zu Seite zu stehen. Die Sportregion Hannover verspricht ein erfahrenes Referententeam, von dem die Jugendlichen alles lernen könnten, was für das spätere Übungsleiter-Dasein wichtig sei.

Weitere Informationen zum Lehrgang gibt es auch auf der Homepage der SportRegion Hannover. Wer sich anmelden möchte oder Fragen hat, kann sich an den zuständigen Sportreferenten Felix Decker unter Telefon (05 11) 8 00 79 78 41 oder per E-Mail an felix.decker@sportregionhannover.de wenden.

Die vier Lehrgangstage beginnen jeweils um 9 und enden um 16 Uhr. In der Teilnehmergebühr von 40 Euro ist die Verpflegung mit inbegriffen.

Von Alina Stillahn