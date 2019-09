Burgwedel - Jugendpflege organisiert Rock im Rathauspark Hier gibt’s mächtig was auf die Ohren: Die Jugendpflege Burgwedel präsentiert am 14. September Rock im Rathauspark. Vier Bands spielen dort kostenlos.

Das Werbebanner in der Innenstadt von Großburgwedel ist nicht zu übersehen: Am 14. September heißt es Rock in Rathauspark. Quelle: Sandra Köhler