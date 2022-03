Großburgwedel

Open-Air, Aktionen im Freibad und eine Tour nach Frankreich: Die Burgwedeler Jugendpflege will in diesem Jahr mit ihren Aktionen richtig durchstarten. Zudem hofft Jugendpfleger Uli Appel, dass sie im Mai auch wieder die Jugendräume in Wettmar und Fuhrberg öffnen können.

Die sind laut Appel nämlich zu eng, um unter den geltenden Corona-Abstandsregeln genutzt werden zu können. Immerhin ist das Jugendzentrum in Großburgwedel schon länger wieder offen. Doch auch dort hat Corona seine Spuren hinterlassen: Laut Appel sind zwei Jahrgänge gegangen, aber keine zwei Jahrgänge wieder nachgekommen. „Das ist ein Riesenloch, das da gerissen worden ist“, sagt er.

Gerade der Lockdown habe vielen Jugendlichen zugesetzt. „Das war ganz schlecht, dass wir im Lockdown waren.“ Und auch der Austausch, die Vielfalt der Meinungen habe unter den coronabedingten Einschränkungen gelitten. Wie sich die vergangenen zwei Jahre auf die Jugendlichen auswirken werden? Auf diese Frage kann Appel noch keine Antwort geben.

Verlässlichkeit ist für Jugendliche wichtig

Dabei sei auch die Verlässlichkeit in Sachen Vorschriften wichtig gewesen. Die Hygieneregeln hätten sie konstant auf einem hohem Schutzniveau und einfach gehalten. „Man muss, wenn man mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, eine klare Sprache sprechen“, sagt er. Gleich am Seiteneingang steht ein Schild mit den Regeln: 3G, Händewaschen und Maskenpflicht bis zum Platz. Auch Handy-Desinfizieren sei wichtig, sagt Appel und lächelt. Die Kinder und Jugendlichen hätten die Regeln von Anfang an akzeptiert: „Da können wir stolz auf unsere Kinder sein.“

Ein weiteres Projekt: Die Skateanlage am Freibad soll ein Update erhalten. Quelle: Alina Stillahn

Es gilt also einiges dieser Corona-Jahre wieder nachzuholen. Neben der Modernisierung der Skateanlage will die Jugendpflege auch was Veranstaltungen angeht wieder richtig durchstarten: Im Freibad soll es gleich drei Veranstaltungen mit Musik und Essen für die Jugendlichen geben. „Es wird garantiert nicht zwischen sechs Uhr morgens und 20 Uhr abends sein“, verspricht Appel. Auch ein Open-Air für Nachwuchsbands hat er auf dem Plan. Das sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr organisiert werden. Doch die vierte Welle habe die Pläne zunichte gemacht, sagt Appel. Paddeltouren und einen Ausflug in einen Naturhochseilgarten will die Jugendpflege auf der traditionellen Fahrt in die französische Partnerstadt Domfront anbieten. „Das wird jeden Monat eine fette Veranstaltung“, sagt er.

So geht es mit dem Umzug des Jugendzentrums weiter Nachdem sich der geplante Umzug des Jugendzentrums von der Wiesenstraße in die ehemalige Förderschule verzögert hatte, ist nun laut Jugendpfleger Uli Appel der Bauantrag gestellt. Auch im neuen Gebäude auf dem Gelände von IGS und Gymnasium soll es wieder einen großen Raum mit Tresen für den spontanen Austausch geben. Allerdings soll der Eingang zu den neuen Räumlichkeiten klar getrennt von den Schulen sein. Wann dann tatsächlich mit den Arbeiten begonnen wird, kann Appel aber noch nicht sagen. ams

Mehr Vereine können wieder Aktionen anbieten

Auch beim Ferienpass könnten wieder mehr Vereine Aktionen anbieten. Aktuell müssten sich die Kinder noch bei den Veranstaltern direkt anmelden, um das Prozedere möglichst kontaktlos zu halten. „Das ist hier kein Wettlauf“, sagt Appel mit Blick auf die Corona-Lockerungen. Doch bei einer Sache korrigiert er doch: Die Jugendpflege will nicht nur durchstarten, sie startet wieder durch. Denn die Pläne lägen fertig auf seinem Schreibtisch. „Ich glaube schon, dass wir viel zurückgewinnen werden, wir werden aber auch viel neu aufbauen.“

Ein Termin für die Fahrt nach Domfront steht bereits fest: Vom 14. bis 21. August geht es wieder in die französische Partnerstadt Burgwedels. In der Teilnahmegebühr von 190 Euro sind sämtliche Kosten enthalten. Für weitere Informationen oder Fragen steht Stadtjugendpfleger Uli Appel unter Telefon (0160) 90741199 zur Verfügung.

Von Alina Stillahn