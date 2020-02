Burgwedel

Julian Kienast wirft seinen Hut in den Ring: Der Burgwedeler Juso-Chef möchte als Nachfolger von Caren Marks für die SPD in den Bundestag einziehen. Sein zweiseitiges Bewerbungsschreiben hat er dieser Tage beim Unterbezirksvorstand seiner Partei in Hannover abgegeben.

Kienast ist 24 Jahre alt, in Thönse aufgewachsen, vor einem Jahr nach Großburgwedel umgezogen und erst seit Sommer 2018 Mitglied bei den Sozialdemokraten. Seine politischen Schwerpunkte setzt er bei den sozialen Themen. Wichtig für ihn ist, die Kinderarmut zu bekämpfen, die sozialen Berufe zu stärken, den sozialen Wohnungsbau zu fördern und einen Mindestlohn von 12 Euro einzuführen. „Wenn ich gewählt werde, dann mache ich Politik, an der man die SPD erkennen kann“, verspricht er.

Tour durch die Ortsvereine

Bis es so weit ist, liegt allerdings noch ein weiter Weg vor Kienast. Er muss zuvor wie die anderen Kandidaten auch – derzeit sind Rebecca Schamber aus der Wedemark und Ahmet Kuyucu aus Burgdorf bekannt – durch die Ortsvereine touren und bei den Delegierten für sich werben. Die bestimmen voraussichtlich noch vor den Sommerferien, wer als Nachfolger von Marks im Wahlkreis 43 ( Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wunstorf und Wedemark) bei der Bundestagswahl 2021 antreten wird.

Bis zum 1. März läuft die Bewerbungsfrist, die sich der SPD-Unterbezirksvorstand selbst gesetzt hat. „Es ist nicht auszuschließen, dass es noch weitere Bewerbungen aus unserem Ortsverein geben könnte“, erklärt dessen Vorsitzender Andreas Strauch. „Das müssen wir jetzt erst einmal abwarten.“

Von Thomas Oberdorfer