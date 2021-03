Großburgwedel

Sie haben Studium und Referendariat erfolgreich abgeschlossen und freuen sich auf ihren Berufsstart in der Schule. Doch plötzlich müssen junge Lehrer den Klassenraum gegen das Homeoffice tauschen und sich mit Dateien und Serverstabilität herumschlagen statt mit Schülerlärm und Klassenclowns.

Die eigene Klasse noch nie live gesehen

Katrin Brümmer ist Klassenlehrerin der 7b an der IGS Burgwedel. Ihre Klasse hat sie aber noch nie live gesehen. Die junge Frau ist seit dem 8. Februar an der Schule beschäftigt und unterrichtet seitdem ausschließlich digital Geschichte, Deutsch, Hauswirtschaft und Gesellschaftslehre. „Die Süßigkeiten, die ich meinen Schülerinnen und Schülern zur Begrüßung mitbringen wollte, liegen noch ungeöffnet zu Hause“, sagt sie mit Bedauern in der Stimme. „Es ist sehr seltsam, die Kinder auf diese digitale Weise kennenzulernen.“

Schon im Referendariat auf Onlineunterricht gewechselt

Doch mit der außergewöhnlichen Unterrichtssituation hat sie sich schnell arrangiert. „Bereits mein Referendariat habe ich zur Hälfte in Präsenz und zur anderen Hälfte im Onlinemodus absolviert“, berichtet die 35-Jährige, die vor ihrem Lehramtsstudium in der Wirtschaft gearbeitet hat. „So konnte ich mich bereits vor dem Berufsstart als Lehrerin gut an die Situation gewöhnen.“

Jeden Morgen unterrichtet sie per Videokonferenz, nutzt eine Hälfte des Bildschirms als virtuelle Tafel, gibt Aufgaben auf. Nachmittags lädt sie diese herunter, korrigiert sie und schickt sie mit Anmerkungen versehen zurück. Zusätzlich bereitet sie den Unterricht für die kommenden Tage vor und ist per E-Mail oder Telefon ansprechbar. „Schon immer gehörte viel Bildschirmarbeit zum Beruf der Lehrerin“, sagt sie. „Aber jetzt sind es für mich halt 100 Prozent.“

„Alles, was ich sonst sage, muss ich jetzt schreiben“

Ihr iPad sei derzeit ihr wichtigstes Arbeitsgerät. „In die Dateien der Schüler kann ich mit einem Stift direkt hineinschreiben. Die korrigierte Version lade ich anschließend wieder hoch“, schildert sie. Dies spare das Einscannen der Texte – immerhin. Dennoch sei der Arbeitsaufwand beim Onlineunterrichten ungleich höher. „Alles, was ich sonst sage, muss ich jetzt schreiben. Es ist wie jede Woche eine Klassenarbeit zu haben.“

Einige Methoden will sie auch nach der Pandemie beibehalten

In ihren Videokonferenzen versucht Brümmer, eine gute Mischung unterschiedlicher Methoden anzuwenden, um ihre Schülerinnen und Schüler bei der Stange zu halten. Mal schickt sie die Kinder in Gruppenarbeiten, um eine Präsentation vorzubereiten oder einen Text zu besprechen, mal schaut sie sich mit der Klasse einen Lehrfilm der ZDF-Dokumentationsreihe „Terra X“ an. Auch Umfragen und Padlets, digitale Pinnwände, setzt sie ein. „Es gibt einiges, was ich auch nach der Pandemie gern beibehalten möchte“, sagt Brümmer.

Namen ohne Gesicht erschweren die Zuordnung

Dennoch sei es ungewöhnlich, vor einem schwarzen Bildschirm zu sitzen. „Ich selbst bin für die Schülerinnen und Schüler zu sehen. Sie sind für mich meistens nicht sichtbar“, sagt die 35-Jährige. Schwierig sei es, Namen zuzuordnen, wenn man diese nicht mit einem Gesicht verknüpfen könne. „Ich freue mich wahnsinnig darauf, meine Schülerinnen und Schüler irgendwann richtig kennenzulernen“, sagt die junge Lehrerin. „Das Miteinander, das Diskutieren im Unterricht, das fehlt einfach.“

Berufseinstieg zu Pandemiebeginn

Auch der 28-jährige Arwed Lübben geriet mit seinem Berufseinstieg direkt in die Pandemie hinein. Im Februar 2020 startete der Musik- und Mathematiklehrer am Gymnasium Großburgwedel und musste bald von Präsenz- auf Onlineunterricht umsteigen. Zugute kam ihm dabei, dass er sehr PC-affin ist. „Ich habe mich in einige Programme zur Erstellung von Lernvideos eingearbeitet und gestalte sie jetzt selbst“, erzählt er. Die Fahrtzeit, die aufgrund der Arbeit im Homeoffice wegfalle, nutzt er, um Methoden und Materialien zu sichten. „Das würde sonst im Arbeitsalltag sicher oft zu kurz kommen.“

Gymnasiallehrer Arwed Lübben unterrichtet seine Schülerinnen und Schüler vom Homeoffice aus. Quelle: privat

Die jüngeren Schüler haben lieber die Kamera an

Auch Lübben hat nur zu Anfang die Schüler gebeten, sich in einer Videokonferenz kurz mit Bild zu zeigen. Inzwischen lassen die Jungen und Mädchen die Mikrofone und Kameras ausgeschaltet und melden sich nur per Handzeichenknopf, wenn sie etwas zum Unterricht beitragen wollen. „Lediglich die jüngeren Schüler haben meist lieber die Kamera an.“

Auch wenn er glaubt, dass das Onlinelernen viele Schüler selbstständiger macht, freut er sich darauf, die Jugendlichen irgendwann einmal wieder im Klassenraum zu sehen. Und noch etwas wünscht sich der Neueinsteiger: „Auch das Kollegium würde ich gern einmal persönlich kennenlernen.“

