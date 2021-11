Thönse

Wegen eines Kabelbrands sind die Feuerwehren aus Thönse, Wettmar, Kleinburgwedel und die Burgdorfer Feuerwehr mit ihrer Drehleiter am Freitagmittag in die Straße Am Schulgarten ausgerückt. Der Schwelbrand im Kühlhaus sei jedoch schnell gelöscht gewesen, sagt Stadtbrandmeister Carsten Rüdiger. Es habe aber eine starke Qualmentwicklung gegeben.

Nach 45 Minuten war laut Rüdiger der Einsatz für 36 Kräfte vorbei. Dass die Sache nicht schlimmer ausgegangen ist, sei auch dem umsichtigen Verhalten des Eigentümers zu verdanken gewesen, der sofort die Türen zum Kühlhaus geschlossen hatte.

Von Sven Warnecke und Alina Stillahn