Burgwedel

Wenn sich Markus Diedrich-Philippi für eine Foto-Safari aufs Fahrrad schwingt, dann nutzt der Burgwedeler gern die Dämmerung: Bei einer dieser morgendlichen Touren gelang es ihm, einen Rothirsch in der Brunftzeit abzulichten. Damit sicherte sich der Hobbyfotograf den ersten Platz beim Fotowettbewerb der Bürgerstiftung Burgwedel, die daraus den Kalender „Wildtiere“ gestaltet hat.

Hirsch im Nebel überzeugt

„Als ich an diesem Tag mit der Kamera unterwegs war, verhängte erst noch dichter Nebel die Landschaft“, sagt Diedrich-Philippi bei der Preisübergabe. Erst langsam habe sich der Nebel gelichtet, und dann habe er den Hirsch gesehen. „Die Tiere sind sehr vorsichtig, deshalb nutze ich für solche Aufnahmen immer Objektive mit langer Brennweite“, sagt er.

Auch die Zweitplatzierte, Susanne Beetzen aus Burgwedel, geht ganz gezielt mit großer Ausrüstung auf die Foto-Pirsch. So sei ihr die Aufnahme der beiden Nutrias gelungen, die am Würmsee turteln. Ingrid Biester indes konnte das Reh, das durchs Grün schaut, vom Gartenzaun aus fotografieren: „Sie kommen regelmäßig zu uns“, sagt die Großburgwedelerin, die – wie alle Geehrten – inzwischen einen großen Fundus an Motiven besitzt.

Bürgerstiftung nutzt Erlös für neue Projekte

Als Hingucker setzte sich das neugierig schauende Reh als Titelbild für den Kalender 2022 durch, weil es, so Marc Kodetzki vom Vorstand der Bürgerstiftung, geradezu einlädt zum Schauen und Stöbern. Gemeinsam mit Initiatorin Monika Stellmacher begrüßte er jetzt im Amtshof die Fotografinnen und Fotografen, deren Motive bei einer Onlineabstimmung für den Kalender „Tierisch wild – Wildtiere in Burgwedel“ ausgewählt wurden.

Kalender Wildtiere in Burgwedel“ kostet zehn Euro

„Wir haben den Kalender bisher in einer Auflage von 300 Exemplaren drucken lassen“, sagt Kodetzki. Jeder Kalender koste zehn Euro, das Geld nutze die Bürgerstiftung für neue Projekte. Sollte die aktuelle Auflage vergriffen sein, lassen die Organisatoren weitere Kalender anfertigen. „Natürlich hoffen wir auf eine große Nachfrage“, sagt der Stifter, der auf Wunsch die Exemplare auch persönlich ausliefert.

Hier gibt es den Kalender der Bürgerstiftung Burgwedel

Kalender gibt es unter anderem auch in der Wettmarer Apotheke, im Tabakbeutel oder im Restaurant Xenos. Weitere Informationen gibt Kodetzki per E-Mail m.kodetzki@buergerstiftung-burgwedel.com oder unter Telefon (0170) 8512520.

Von Antje Bismark