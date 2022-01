Großburgwedel

Keine nennenswerten Müllmengen oder Schäden – das ist das Fazit des Bauhofs nach Silvester, berichtet Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU). Daher ist es aus ihrer Sicht richtig, dass die Stadt darauf verzichtet hatte, ein teilweises Verbot von Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen zu erlassen. „Hier in Burgwedel verteilt sich das recht ordentlich“, sagt die Bürgermeisterin. Der Müll habe sich im Rahmen des Üblichen gehalten, so Wendt und sei weitaus weniger gewesen als in den Jahren vor Corona.

Ein Leser hat trotzdem leere Batterien von Feuerwerkskörpern, Flaschen und Plastikmüll in Großburgwedel an der Ecke Erdbrandweg/Wilhelm-Raabe-Weg am Neujahrstag entdeckt. „Jedes Jahr immer wieder ein Phänomen“, schrieb er dieser Zeitung und appellierte an diejenigen, die gern böllern, ihren Müll auch wieder mitzunehmen.

Von Alina Stillahn