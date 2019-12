Großburgwedel

Bestes Läuferwetter und in Vorfeld bereits 290 Anmeldungen für den Silvesterlauf am Springhorstsee: „Heute kommen wir über die 300 Starter“, war Rainer Oehl sich sicher. Der 48-jährige Maschinenbau-Ingenieur ist Vorstandsmitglied des ausrichtenden Schwimmvereins (SV) Burgwedel, aktiver Triathlet und einer von zahlreichen Ehrenamtlichen, die es möglich machen, dass der beliebte Volkslauf überhaupt über die Bühne gehen kann. Sie engagieren sich beim Auf- und Abbau, als Streckenposten und an Verpflegungsständen. Sie geben Startnummern aus, sorgen als Ordner für Sicherheit und auf dem Fahrrad dafür, dass auch der letzte Läufer sicher im Ziel landet.

Oehl ist, seit der SV die Ausrichtung des Silvesterlaufes vor vier Jahren übernommen hat, der Mann für die Anmeldungen und die Zeitmessung. Starterlisten für alle drei Läufe in Excel erstellen und aktualisieren, die Anmeldungen auf der Internetseite einrichten und freischalten, Urkunden erstellen, abgleichen, ob die Startgebühr auch pünktlich eingegangen ist: Bereits im Vorfeld hat der sportliche Mann, der Kassenwart des Vereines ist, einiges an Stunden investiert.

Neben der Arbeit und der Familie, versteht sich. „Zwischen Weihnachten und Silvester kam da schon einiges zusammen“, sagt er. Wie er alles unter einen Hut bekommt? Lücken nutzen, wenn sie sich auftun. „Wenn ich nachts mal eine Stunde wach bin, kann es gut sein, dass ich mich an den Computer setze und ein paar Dinge erledige“, sagt er.

Mitanpacken ist selbstverständlich

Zum SV ist er über seine Tochter gekommen. Die schwimmt dort – und hat beim Silvesterlauf die Startnummernausgabe übernommen. Ehrenamt ist für Oehl keine Last, sondern etwas, was ihm sehr wichtig ist. „Ich bin mit Vereinen aufgewachsen und habe immer gesehen, was dahinter steckt und welche Aufgaben getan werden müssen.“ Sich einbringen ist für ihn also Ehrensache. Und zwar so, dass alles möglichst reibungslos läuft.

Im vergangenen Jahr war er mächtig ins Schwitzen gekommen: Beim Starten des Rennens zeigte sich, dass das Programm, mit dem die Teilnehmer den einzelnen, per Hand gestoppten Zeiten, zugeordnet werden, nicht richtig hochgefahren war.

Mit zusätzlichen Helfern, die die Nummern notierten und genauem Abgleichen gelang es, die Auswertung doch recht zügig abzuschließen. „Da stehen ja ganz viele Läufer und warten auf die Siegerehrung“, weiß Oehl und sagt: „In diesem Jahr klappt das aber hundertprozentig.“ Er hat das Programm mehrmals gecheckt, um ganz sicher zu gehen. Ein wenig angespannt ist er aber doch. Schließlich hat der Triathlet sich entschlossen, trotz seiner Position als Herr der Technik auch selbst als Läufer an den Start zu gehen. Gemeinsam mit dem Vize-Vorsitzenden Guido Conrad trainiert Oehl, der das Langstreckenlaufen für sich während des doch sehr bewegungsarmen Studiums für sich entdeckt hatte, regelmäßig.

Zur Galerie Das Drumherum muss stimmen: Von der Messanlage bis zum Bratwurststand, vom Aufbau bis zur Zeitmessung wuppt der SV Burgwedel die Logistik für den beliebten Volkslauf mit Ehrenamtlichen.

Conrad ist es auch, der für seinen Freund während dessen Laufeinlage in die Bresche springt. „Weil er laufen will, kann ich es in diesem Jahr nicht“, sagt er schmunzelnd. Und was hat der marathonerfahrene Oehl, der mit der Nummer 8 ins Rennen geht, sich vorgenommen? Nach 22 bis 23 Minuten ins Ziel kommen. Denn: Je schneller er am Ziel ist, umso eher könne er die Regie ja wieder übernehmen, flachst der Chef der Triathlonsparte, Frank Weselmann.

