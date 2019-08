Großburgwedel

Kevin Gaw ist der neue Küster der St.-Petri-Kirche. Der gebürtige Burgwedeler bringt für seine Tätigkeit in der Großburgwedeler Kirchengemeinde entsprechende Erfahrung mit – bislang arbeitete er als Küster der Südstadt-Gemeinde in Hannover. Zu Gaws Aufgaben gehören unter anderem die Begleitung der Gottesdienste, die Pflege und Reinigung der Kirche, des Gemeindehauses und der Außenanlagen: „Er bringt auch Leidenschaft für diese Tätigkeiten mit“, lobte ihn Pastor Jens Blume.

Gaw löst Siegfried Kühn ab, der 20 Jahre lang als Küster in der St.-Petri-Kirche tätig war. Kühn prägte – so Blume – durch sein handwerkliches Geschick, seine Zuverlässigkeit und seine freundliche Art das Gemeindeleben mit. Die Gemeinde bedankte sich in einem Gottesdienst für die gemeinsamen Jahre mit Präsenten bei ihrem bisherigen Küster.

Von Katerina Jarolim-Vormeier