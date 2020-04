Großburgwedel

Die Steine sind groß oder auch sehr klein, mit wenigen Strichen angemalt oder auch kunterbunt und rundherum angepinselt – und jeder von ihnen macht die Steinkette ein Stückchen länger. Seit drei Wochen wächst diese Meter um Meter, gleich neben der St.-Petri-Kirche in Großburgwedel. Weit mehr als 100 Steine liegen dort mittlerweile fein säuberlich aufgereiht.

Am Mittwoch verlängerte Anika mit ihrem nächsten Stein die Kette. Mittlerweile hat die Reihe den Startplatz zwischen Gemeindehaus und Kirche verlassen, sich am Rande des Labyrinths entlang geschlängelt und wächst nun den Küstergang hinunter in Richtung der Straße Im Mitteldorf. Für die Neunjährige ist es übrigens bereits der zweite Stein, den sie für die Kette anmalte. Und auch ihre Schwester hilft mit und malt Steine an. „Das macht doch Spaß“, sagt das Mädchen.

Anzeige

Die Idee zu der Aktion stammt von einer Freundin von Pastorin Bodil Reller. Und die ist ganz angetan von den vielen bunten Steinen. „Schön, dass die Kette jeden Tag ein wenig wächst“, sagt Reller. Vorerst will sie die Aktion weiterlaufen lassen und schauen, wie lang die Kette noch wird.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Steinkette soll bis in den Ort wachsen

Von Thomas Oberdorfer