Großburgwedel

Wie soll ein Spielplatz aussehen? Das wissen wohl am Besten die Nutzerinnen und Nutzer selbst. Deswegen hat die Stadt sie eingeladen, ihre Ideen für einen neuen Spielplatz in Großburgwedel einzubringen. Am Freitagmittag nahm der zuständige Planer der Stadt, Martin Riessler, nun die Anregungen der Kinder und ihrer Eltern entgegen. Der größte Wunsch: Ein Seilbahn samt Hügel.

Den Spielplatz will die Verwaltung am Ende der Straße Am Flöth neu errichten. Dort befindet sich auf der linken Seite bereits ein Fußballplatz mit zwei Toren. Insgesamt kamen 20 Jungen und Mädchen mit ihren Eltern zu der Wiese und brachten viele Ideen mit: Laura (3) und Jakob (6) hatten ihre Wünsche auf einen Papierbogen gemalt. Die Dreijährige wünschte sich einen Sandkasten, Röhrenrutsche und eine Seilbahn.

Einen Kletterturm favorisierte ihr sechsjähriger Bruder. Für den achtjährigen Emil und den siebenjährigen Jonathan war ein Dreiröhrenrutschturm der absolute Favorit. Die Seilbahn samt Hügel – falls Schnee liegt, zum Schlittenfahren – stand aber bei allen Kinder an erster Stelle.

Ihr großer Wunsch: Emil (8, links) und Jonathan (7) zeigen einen Kletterturm mit drei Tunnelrutschen, auf dem sie gern spielen möchten. Prospekte zum Anschauen hatte Martin Riessler von der Stadt mitgebracht. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Doch die Kinder hatten noch viel mehr Ideen: Etwa ein in die Erde eingelassenes Trampolin, ein Sandbagger, ein Klettergerüst, etwas zum Balancieren, Reckstangen und ein Wasserspielgerät. Dazu regten die Kinder eine Tischtennisplatte und eine Ritterburg für Ältere und Schaukeltiere für Kleine an. Eine Mutter wünschte sich zudem ein Netz für Feder- oder Volleyball.

Viel Gesprächsbedarf: Auch Eltern teilen Martin Riessler (links) ihre Wünsche vor. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Der Siedlung fehlt ein Spielplatz

Auf Initiative von Stephanie Wünsch war die Planung ins Rollen gekommen. Bereits vor eineinhalb Jahren hatte die Mutter von vier Kindern Kontakt zu Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller (CDU) aufgenommen, damit ein Spielplatz in dem Gebiet zwischen Am Flöth, Burgdorfer Straße und Mennegarten errichtet wird. „In der Siedlung wohnen immer mehr junge Familien – und es gibt keinen Spielplatz“, sagte Wünsch. Zumindest keinen, der ohne das Überqueren einer der viel befahrenen Straßen zu erreichen sei. Das Anliegen hat der Ortsbürgermeister an die Verwaltung weitergeleitet. Der Bedarf sei auf jeden Fall da, fand auch Riessler.

Noch in diesem Jahr geplant: Auf der Wiese vor dem Bolzplatz soll der neue Spielplatz Am Flöth entstehen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Weil auf dem Rad- und Spazierweg nach und von Thönse aus etliche Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern Gassi gehen, wünschten sich die Eltern einen Zaun um den Spielplatz herum. „Ohne einen Zaun sind die Hinterlassenschaften der Hunde auf dem Spielplatz und vor allem im Sand vorprogrammiert“, sagte eine Mutter. Er sei kein Freund von Zäunen, gestand Riessler. „Aber hier kommen wir nicht drumherum.“ Losgehen soll der Bau laut Riessler nach den Sommerferien. Die Fertigstellung hinge jedoch von den Lieferzeiten der Spielgeräte ab.

Auf dem Prüfstand: Jugendpfleger Uli Appel (rechts) will mit Skatern, Scootern und BMX-Fahrern den Park An der Ramhorst umgestalten. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier