Können ein Erdhörnchen und ein Wolf Freunde werden? Ja, findet der Kinderbuchautor Oliver Scherz. Sein Buch „Ein Freund wie kein anderer“ erzählt die Geschichte einer solch ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem Erdhörnchen Habbi und dem Wolf Yaruk. Am Freitag hat er den Schülerinnen und Schülern des zweiten Jahrgangs der Grundschule Großburgwedel in der Bibliothek an der Von-Alten-Straße aus dem Buch vorgelesen.

Oliver Scherz schafft passende Atmosphäre

Die Jungen und Mädchen hörten dem 47-jährigen Autor gespannt zu. Er gestaltete die Lesung mit seiner Gitarre und einer Handpuppe des Erdhörnchens Habbi sehr lebendig. Man merkte schnell, dass Scherz ein gelernter Schauspieler ist. Mit selbst geschriebenen Melodien auf der Gitarre untermalte er die Lesung.

„Wir schätzen ihn sehr“: Mit Handpuppe und Gitarre gestaltet Kinderbuchautor Oliver Scherz eine lebendige Lesung. Quelle: Max Baumgart

„Wir wussten, was uns erwartet, und schätzen ihn sehr“, sagte die stellvertretende Leiterin der Bibliothek Großburgwedel Silvia Besener. Bereits 2015 war Scherz zu Gast in der Bibliothek gewesen. Damals hatte er aus seinem Buch „Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika“ vorgelesen. Im gleichen Jahr hatte ihn die Interessengruppe Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels als Lesekünstler des Jahres ausgezeichnet.

Geschichten vermitteln Werte

„Ich versuche immer, den Kindern auch etwas mitzugeben“, sagt Scherz. Sein Buch „Ein Freund wie kein anderer“ soll den Jungen und Mädchen Toleranz vermitteln. Sie sollen offen für Fremdes sein und versuchen, andere zu verstehen, sagt der Autor. Er versuche, seine Geschichten und deren Botschaften auf bestimmte Altersklassen zuzuschneiden.

Scherz hat insgesamt zwölf Kinderbücher veröffentlicht. Mit „Der fürchterliche Hermann“ startete er 2012 seine Karriere als Autor. Ausschlaggebend dafür sei seine Tochter gewesen. „Vorher war es nicht absehbar, dass ich einmal Kinderbuchautor werde“, sagt er. Im kommenden Jahr plant er, ein Jugendbuch für Zehn- bis Zwölfjährige zu veröffentlichen.

Von Max Baumgart