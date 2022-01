Großburgwedel

Schon am Dienstag, 18. Januar, bietet die Region im ehemaligen Autohaus an der Kokenhorststraße 2 erstmals Impfungen nach Feierabend an. Allerdings haben sich die Zeiten laut der Stadt Burgwedel im Gegensatz zur ersten Ankündigung geändert: Geimpft wird dort von 17.30 bis 21 Uhr. Und noch eine Premiere gibt es in Sachen Impfungen in Burgwedel: Am Sonntag, 23. Januar, können sich auch Kinder im ehemaligen Autohaus impfen lassen. Von 10 bis 17 Uhr bieten die mobilen Impfteams Erstimpfungen für Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis elf Jahren an.

Zweitimpfungen erhalten Kinder dann am Sonnabend, 19. Februar, ebenfalls von 10 bis 17 Uhr. Die mobilen Impfteams bieten regulär Erst-, Zweit- und Drittimpfungen ohne Termin für Interessierte ab zwölf Jahren wöchentlich donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr an. Zusätzlich verabreicht das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Erst-, Zweit- und Drittimpfungen im Rathaus. Die nächsten Termine sind jeweils am Sonntag, 23. und 30. Januar, in den neuen Zeiten von 10 bis 17 Uhr. Einen Termin brauchen Impfwillige dafür aber nicht mehr. Wer bereits einen gebucht hat, wird vom DRK noch einmal gesondert informiert und am Impftag bevorzugt drankommen. Als Grund gibt die Stadt an, dass viele Termine spontan abgesagt wurden.

Kaum Wartezeit in den Impfzentren

„Es gibt wirklich kaum Wartezeiten“, sagt Andrea Stroker, Leiterin des Ordungsamtes der Stadt mit Blick auf die Impfungen im ehemaligen Autohaus. Vergangenen Donnerstag sei wenig losgewesen, Freitag seien aber mehr Menschen gekommen. „Wir wollen das Impfangebot hier aufrechterhalten, aber wenn es noch weniger wird, wird es schwierig“, sagt Stroker.

Die genaue Zahl an Impfungen lässt sich in Burgwedel wohl kaum ermitteln, weil auch Arztpraxen impfen. Aber ein Blick auf die Zahlen der Region bezüglich der Impfungen im ehemaligen Autohaus an der Kokenhorststraße zeigt, dass sich Anfang des Jahres weitaus weniger Menschen impfen ließen als noch im Dezember. Insgesamt wurden im ehemaligen Autohaus insgesamt 2700 Impfungen seit Anfang Dezember verabreicht, davon nur 200 in der ersten Januarwoche.

Wer das Impfzentrum aufsucht, braucht einen Ausweis und wenn vorhanden einen Impfausweis. Jeder und jede Impfwillige muss beim Warten eine FFP2- oder medizinische Maske tragen. Bei Kindern bis 14 Jahre reicht eine Stoffmaske. Sie müssen von mindestens einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Zusätzlich brauchen sie ein Dokument, das sie ausweist, wie etwa einen Lichtbildausweis oder die Versichertenkarte der Krankenkassen. Bei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren reicht es, wenn sie die durch die Erziehungsberechtigten unterschriebenen Anamnese- und Aufklärungsbögen mitbringen. Jugendliche ab 16 Jahren können selbst über eine Impfung entscheiden und die Unterlagen unterschreiben. Sie brauchen ein Ausweisdokument und den Impfpass. Um die Wartezeit zu verkürzen, sollte jede und jeder das Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung sowie den Anamnesebogen ausdrucken und zum Termin mitbringen. Die gibt es unter anderem auf der Website des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de.

Von Alina Stillahn