Großburgwedel

Es ist wieder Zeit für das Classic Cinema: Die Burgwedeler Kinoinitiative zeigt am Freitag, 27. September, den Film "Kirschblüten - Hanami" von Doris Dörrie. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr im Amtshof in Großburgwedel, Auf dem Amtshof 8. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 3 Euro bei der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel und an der Abendkasse.

Als Trudi ( Hannelore Elsner) erfährt, dass ihr Mann Rudi ( Elmar Wepper) schwer erkrankt ist, behält sie die ärztliche Diagnose für sich und überredet ihn zu einer Reise an die Ostsee. Dort stirbt aber Trudi unerwartet und lässt Rudi fassungslos zurück. Als ihm klar wird, dass seine Ehefrau ihm zuliebe viele Träume aufgegeben hat, beschließt er, diese für die Verstorbene nachzuholen. Er reist nach Japan, weil Trudi immer von der japanischen Kultur fasziniert war. Die Reise wird für Rudi zu einer emotionalen Herausforderung... "

Von Sandra Köhler