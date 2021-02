Wettmar

An unterschiedlichen Orten gemeinsam den Gottesdienst feiern – das hat die Wettmarer St.-Marcus-Kirchengemeinde am Sonntag zum ersten Mal möglich gemacht. Über die Videokonferenzplattform Zoom schalteten sich am späten Nachmittag rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, um gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern. Es war der Startschuss für ein neues Angebot der Gemeinde.

Die Wiedersehensfreude war groß, denn zuletzt hatte Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel vor gut sechs Wochen einen Gottesdienst veranstaltet. Mitte Dezember war das. Zwar sind Gottesdienste unter Hygieneauflagen nach wie vor erlaubt, doch die Gemeinde möchte das Risiko, ein Ansteckungsherd zu werden, nicht eingehen. Nun gibt es viel Bedarf zum Austausch unter den Gemeindemitgliedern, von denen viele schon vor dem offiziellen Beginn um 17 Uhr das virtuelle Gotteshaus betraten.

Sehnsucht, einander wiederzusehen

Nach der Begrüßung durch die Pastorin erzählten die Teilnehmer, wer sie sind und wo sie sich gerade befinden, was den Onlinegottesdienst zumindest in diesem Punkt sogar etwas persönlicher machte als die analoge Variante. Der Mitmach-Aspekt war für Kruckemeyer-Zettel entscheidend bei der Idee, den Guten-Abend-Gottesdienst als Videokonferenz zu veranstalten.

Zwar können sich die Mitglieder schon seit Längerem eine Andacht für zu Hause vom Gemeindehaus mitnehmen und auch die wöchentliche Videoandacht auf der Internetseite der Gemeinde anschauen. „Alle haben aber die Sehnsucht, einander wiederzusehen“, stellte die Pastorin fest, zudem vermisse sie die direkte Reaktion der Gemeinde, wie es sie normalerweise gibt. Da die Konfirmanden sich bereits regelmäßig per Videokonferenz treffen, lieferten sie die Inspiration. Die Pastorin organisierte gemeinsam mit einem Team aus Ehrenamtlichen den Onlinegottesdienst so, dass möglichst viele dabei sein konnten: Technische Unterstützung gab es bei Bedarf schon im Vorfeld oder auch kurz vor Beginn noch telefonisch.

Das Team der Kirche spielt zwischendurch Videos mit Musik ein, bei denen die Teilnehmer auch mitsingen können. Quelle: Elena Everding (Screenshot)

Teilnehmer bringen sich mit ein

Gemeinsam singen und beten, das geht auch im Digitalen, stellte sich heraus. Zwischendurch spielte das Team kleine Videosequenzen mit Glockengeläut oder Kirchenmusik ein. Die Ehrenamtlichen brachten sich ebenfalls mit Beiträgen zum Gottesdienstthema „Barmherzigkeit“ ein – genauso, wie es sonst auch zum Konzept des analogen Guten-Abend-Gottesdienstes gehört. Ihre Fürbitten schrieben die Teilnehmer dann vor dem Gebet in den Chat, für Kruckemeyer-Zettel ein Vorteil des Formats. „Beim normalen Gottesdienst trauen sich nicht so viele, ihre Fürbitten auf Zettel zu schreiben.“

Info: Die nächsten Termine und die Zugangsdaten für die Zoom-Konferenz gibt es auf der Internetseite der St.-Marcus-Kirchengemeinde

Es nahmen auch Gottesdienstbesucher teil, die sonst kaum den Weg in die Kirche gefunden hätten. „Ein Besucher war dabei, der vor zehn Jahren aus Wettmar weggezogen war“, berichtet die Pastorin. „Der hat sich besonders über das virtuelle Angebot seiner ehemaligen Gemeinde gefreut. Er war aus der Ferne dabei.“

Gottesdienste sind offen für alle

Nicht nur deshalb war für die Pastorin war die Onlinepremiere ein voller Erfolg, auch die anderen Teilnehmer äußerten nach dem Gottesdienst ihr gegenüber viel Lob. Darum soll es nun mit den Videogottesdiensten im virtuellen Gotteshaus weitergehen. Denn im Februar veranstaltet die Gemeinde definitiv noch keine klassischen Gottesdienste in der Kirche. Es wird nur das Angebot im Internet geben. „Wer mag kann gerne daran teilnehmen“, sagt Kruckemeyer-Zettel. „Unser Gottesdienst ist offen für alle.“

Von Elena Everding