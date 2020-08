Burgwedel

Gar nicht mehr lang hin, dann ist es so weit: Die Abc-Schützen erleben ihren großen Tag und werden in den Grundschulen in Burgwedel eingeschult. Begleitet werden sie in diesen neuen und aufregenden Lebensabschnitt von Eltern, Geschwistern, Paten und anderen Verwandten. Und von den Kirchengemeinden der Stadt. Diese laden – das ist bereits lange gute Tradition – die Kinder und ihre Familien zu Einschulungsgottesdiensten ein. Dort gibt es Mutmachgeschichten und einen Segen für die angehenden Grundschüler. Das ist auch in diesem Jahr so – wegen der Corona-Pandemie allerdings etwas anders als gewohnt.

St. Marcus streamt bei Facebook

Aus zwei macht vier heißt es beispielsweise in der Kirchengemeinde St. Marcus in Wettmar. Nicht schul-, sondern erstmals klassenweise kommen die Kinder und ihre Klassenlehrerinnen am Freitag, 28. August, und Sonnabend, 29. August, zusammen. Am Freitag um 17 und 18 Uhr sind die Grundschüler aus Wettmar an der Reihe, am Sonnabend um 8.30 und 9.30 Uhr die aus Thönse. Wenn es das Wetter zulässt, wird der Gottesdienst unter freiem Himmel im Innenhof des Gemeindehauses in Wettmar gefeiert. „Dort haben wir genug Platz, sodass die Kinder ihre ganze Familie mitbringen können“, sagt Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel.

Bei Starkregen, Sturm oder Gewitter geht es in die Kirche. Dort stünde für jedes Einschulungskind eine Bankreihe mit sieben Plätzen zur Verfügung. Die Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten werden: Die Besucher müssen ihre Daten in die ausliegenden Listen eintragen und im Falle einer Feier in der Kirche Alltagsmasken tragen, bis sie Platz genommen haben. Wer den Gottesdienst nicht besuchen kann, kann ihn via Stream auf der Facebook-Seite der Kirchengemeinde verfolgen.

St. Petri feiert im Freien

Auch Bodil Reller von der St.-Petri-Gemeinde Großburgwedel hofft auf gutes Wetter. Sie plant für Sonnabend, 29. August, ebenfalls Freiluftgottesdienste. Diese sollen für die drei ersten Klassen jeweils separat neben der Kirche am Küstergang stattfinden. Los geht es für die Kinder der 1a um 9 Uhr, für die 1b um 9.45 Uhr und für die 1c um 10.30 Uhr. „Die Gottesdienste sind jeweils für 20 Minuten geplant, sodass alle Eltern mit den Erstklässlern 15 Minuten vor Beginn der Einschulungsveranstaltung in der Turnhalle auf dem Schulhof sein können“, erläutert Reller.

Die Abstands- und Hygieneregeln gelten auch beim Gottesdienst, am Küstergang werden die Daten der Teilnehmer aufgenommen. Einige Stühle werden aufgestellt, wer ganz sichergehen will, dass er nicht stehen muss, sollte eine Decke mitbringen. Bei leichtem Regen sollen die Besucher mit Regenschirm kommen, bei Starkregen werden die Andachten in der Kirche sein. Dort sind dann allerdings die Plätze begrenzt. Pro Kind können dann maximal drei Begleitpersonen mitkommen. „Die Kirche ist am Morgen für ein stilles Gebet oder Foto geöffnet“, ergänzt Reller.

In Kleinburgwedel und Fuhrberg kooperieren Schule und Pastor

Für die Einschulungsgottesdienste der beiden ersten Klassen in Kleinburgwedel ist Rellers Amtskollege Jens Blume zuständig. Sie werden in die Einschulungsveranstaltungen der Schule integriert und beginnen am Sonnabend, 29. August, um 9 Uhr für die 1a und um 11 Uhr für die 1b – nicht wie gewohnt draußen, sondern diesmal in der Turnhalle der Schule, Am Moorweg 3. „Wegen der Bauarbeiten haben wir einfach nicht genug Platz draußen“, sagt Schulleiterin Anna-Maria von Badewitz. Vier Angehörige darf jedes Schulkind mitbringen. Eine ganz konzentrierte Veranstaltung soll es werden, in deren Zentrum die erste Begegnung der Schulanfänger mit ihren Klassenlehrerinnen sowie der Segen von Pastor Blume stehen.

Auch in Fuhrberg haben sich Pastor Rainer Henne und Meike Hasenauer, Schulleiterin der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule, für eine Kombination aus Einschulungsfeier und Schulanfängergottesdienst entschieden. Diese beginnt am Sonnabend, 29. August, um 10 Uhr in der Turnhalle der Schule, An der Schule 12. „So müssen sich die Eltern aufgrund der Corona-Regeln nicht zweimal anmelden“, sagt Henne. Jeder Abc-Schütze darf von jeweils zwei Familienangehörigen begleitet werden.

Von Sandra Köhler