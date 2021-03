Burgwedel

Fuhrberg probt den Ausstieg aus dem Lockdown: Der Vorstand der Ludwig-Harms-Kirche hat entschieden, ab dem 21. März wieder zu Gottesdiensten einzuladen. „Natürlich geschieht das nur unter der Voraussetzung, dass die Entwicklung der Pandemie überschaubar bleibt“, sagt Pastor Rainer Henne. „Eventuell müssen wir da reagieren und an Punkten nachbessern.“

Allerdings soll zunächst das Gemeindehaus für die Gottesdienste genutzt werden. „Natürlich wissen wir, dass die Kirche der schönere Raum ist. Aber der Eingangsbereich ist in Pandemiezeiten zu schmal“, erklärt Henne. Im Gemeindehaus könnten die Stühle besser auf Abstand gestellt werden. Auch das Lüften des Raumes sei einfacher. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, teilt die Kirche mit. Allerdings muss sich jeder Besucher registrieren. Die Freude sei groß, sich endlich wieder vor Ort versammeln zu können, insbesondere vor dem Hintergrund des sich nähernden Osterfests, sagt der Pastor.

St. Marcus und St. Petri planen Mischmodell zu Ostern

Auch Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel von der evangelischen St.-Marcus-Kirche in Wettmar hofft, dieses möglichst mit Präsenzgottesdiensten feiern zu können. Gemeinsam mit der St.-Petri-Kirche habe man sich Gedanken über die Gestaltung der Karwoche gemacht, erzählt sie. Es werde wohl auf ein Mischmodell hinauslaufen, also im Wechsel Präsenzgottesdienste in Burgwedel und Wettmar, parallel aber auch weiterhin Andachten per Zoom. „Es gibt ja auch viele, denen das nach wie vor zu riskant ist.“ Die Präsenzgottesdienste in Wettmar sollen lediglich 20 bis 30 Minuten dauern und unter freiem Himmel stattfinden. Dafür sei keine Anmeldung notwendig. „Wenn wir auch etwas drinnen planen, wird das vielleicht anders aussehen“, mutmaßt die Pastorin, ohne sich zu diesem Zeitpunkt festlegen zu wollen.

Was die regulären Gottesdienste betrifft, warte der Kirchenvorstand die nächste Corona-Verordnung ab. In der kommenden Woche wolle man dann darüber abstimmen, wie es weitergeht. Und bis dahin gilt: „Wir feiern auf jeden Fall weiterhin via Zoom, bieten Videoandachten bei Youtube, Gottesdienste zum Mitnehmen und die offene Kirche an.“

Auch die evangelische Kirche St. Petri in Burgwedel macht momentan Gottesdienste via Zoom. „Viel mehr Pläne gibt es nicht“, sagt Pastorin Bodil Reller. Am Dienstag, 9. März, werde der Kirchenvorstand tagen und entscheiden, wie es weitergeht und wie genau die Osterzeit gestaltet werden kann.

In St. Paulus bleibt alles wie gehabt

Neues gibt es auch von der katholischen Pfarrgemeinde St. Paulus in Großburgwedel nicht zu berichten. „Bei uns ändert sich nichts“, erzählt Pfarrer Hartmut Lütge. „Wir haben durchgehend nicht auf Präsenzgottesdienste verzichtet und feiern diese auch weiterhin.“ Allerdings unter Einhalten eines strikten Hygienekonzepts. Die Besucher müssen sich anmelden, eine Maske tragen, auf Gesang verzichten und Abstände einhalten. „Und so wird das erst mal bleiben“, sagt Lütge.

