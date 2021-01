Burgwedel

Mehr als 1000 Kindern stellt die Stadt Burgwedel jedes Jahr einen Betreuungsplatz in einem Kindergarten, einer Krippe oder einem Hort zur Verfügung. Auch wenn die Kitas im Stadtgebiet aktuell aufgrund des Corona-Lockdowns geschlossen sind und nur eine Notbetreuung vorhalten, muss die Stadt die Platzvergabe für das neue Betreuungsjahr 2021/2022 planen, das am 1. August dieses Jahres beginnt. Familien, die ihr Kind zwischen August 2021 und Ende Juli 2022 in eine Kita geben möchten, müssen es dafür bis zum 28. Februar angemeldet haben.

Anmeldungen im Rathaus oder in den Kitas

Für die Anmeldung gibt es mehrere Möglichkeiten. Für die städtischen Kindertagesstätten können Eltern diese entweder nach vorheriger Terminvereinbarung im Familien- und Kinderservicebüro im Rathaus in Großburgwedel abgeben oder direkt in den jeweiligen Kitas. Bei den Kitas in freier Trägerschaft – das betrifft die Kita St. Petri und die Pestalozzi-Kita in Großburgwedel sowie die evangelische Kita in Fuhrberg – müssen die Kinder direkt in der Einrichtung angemeldet werden. Alle Adressen, Betreuungszeiten und Ansprechpartner der Burgwedeler Kindertagesstätten finden sich im Internet auf www.burgwedel.de.

Onlineanmeldeformular auf der Homepage der Stadt

Auf der Internetseite der Stadt findet sich zudem das Serviceportal „Ihr digitales 24-Stunden-Rathaus“, in dem es das Onlineanmeldeformular für die Kitas gibt. Darüber können Familien nun auch kontaktlos und ohne Weg in die jeweilige Einrichtung ihre Kinder registrieren. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, gibt es per E-Mail an familienbuero@burgwedel.de.

Platzvergabe erfolgt nach dem 28. Februar

Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Ablauf der Anmeldefrist Ende Februar. Kinder ab einem Jahr haben einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung, dieser gilt auch für einen Kindergartenplatz, der ab dem dritten Geburtstag des Kindes gebührenfrei ist. Allein auf einen Hortplatz haben Familien keinen Rechtsanspruch. Da alle Burgwedeler Grundschulen aber im Ganztagsbetrieb sind, dient der Hort so oder so nur noch zum Abdecken eines Betreuungsbedarfs zu den Randzeiten. Voraussetzung für die Platzvergabe ist laut Stadtverwaltung, dass das Kind zum Zeitpunkt des Kita-Eintritts einen Erstwohnsitz in Burgwedel hat. Zudem fordert die Stadt aktuelle Arbeitszeitnachweise der Eltern bei der Anmeldung an.

Von Carina Bahl