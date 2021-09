Großburgwedel / Wettmar

Horst Rommel, Lehrer für Englisch und Geschichte, steuert am Sonnabendnachmittag auf den Eingang von Großburgwedels Gymnasium zu. Dort hat sich eine Gruppe von Menschen im Pensionsalter versammelt. Der 94-jährige Rommel hebt seinen Gehstock, zeigt auf einen der Herren und sagt: „Du bist der Uli“. Im Uhrzeigersinn sagt der Lehrer alle weiteren Vornamen auf. Nur einmal stutzt er – als er bei der Ehefrau von Wunstorf Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt anlangt. Sie begleitet ihren Mann zum Wiedersehen.

Mit vier Schülerinnen und elf Schülern war der Abiturjahrgang 1971 eine kleine Klasse. „Ich hatte Sorge, dass die Gruppe zu wenig Potenzial haben könnte“, berichtet Rommel. Doch dem war nicht so. Bis auf eine früh verstorbene Klassenkameradin meisterte jeder seinen Lebensweg. „Manchmal um ein paar Ecken herum“, wie der ehemalige Lehrer resümiert. Erinnerungen werden an diesem Nachmittag ausgetauscht. Einer weiß noch, dass er zur mündlichen Abiturprüfung abgelehnt wurde, weil er im Pullover erschien. Er musste umkehren und im Hemd wieder antreten. Einen Ball lehnten die Abiturienten seinerzeit ab, ebenso wie die Rede des Schulleiters zur Reifezeugnis-Übergabe. Es gab nur einen Sektempfang. „Unser Jahrgang hatte einen Notendurchschnitt von 3,38“, erinnert sich Herzchirurg Jürgen Ennker.

Da die Abiturienten der Landeshauptstadt von ihren Lehrern deutlich besser beurteilt wurden, konnten sie sofort ihr Studium in Numerus-clausus-Fächern wie Medizin beginnen. Schulabgänger aus der Provinz mussten dagegen bis zu sechs Jahre Wartezeit in Kauf nehmen oder ihre Pläne ändern. „Der Irrsinn der willkürlichen Beurteilung hat sich bis heute erhalten“, merkt Ennker kritisch an. Bis auf einen Klassenkameraden absolvierten alle ein Studium und prägten in den zurückliegenden 50 Jahre die Bildungs- oder Medienlandschaft, Verwaltung und Medizin auf ihre Weise.

Kartoffelernte und Feuerwehrübung bleiben in Erinnerung

Auch vor der Grundschule in Wettmar herrscht am Sonnabendnachmittag einiger Trubel, dort kommen Menschen zusammen, deren letztes Treffen als Grundschulklasse 40 Jahre zurückliegt. Tischlerin Corinna Hedt packt an diesem Tag ihre Schultüte aus, sie lag noch auf dem Dachboden. Michael Güttler, der das Treffen organisierte, öffnet eine Kiste voller Übungshefte und Schulbücher. „Das Nadelkissen ist noch in Gebrauch“, berichtet er. Auf seinem Weg nach Wettmar war ein Kartoffelroder vor ihm unterwegs, was sofort Erinnerungen an einen Feldeinsatz im Klassenverband weckte. Auch eine Feuerwehrübung mit echtem Qualm hat sich ins Gedächtnis der ehemaligen Grundschüler gebrannt.

Nur Kerstin Sörensen kennt die aktuelle Schulleiterin Sandra Müller-Herzberg. Sörensens siebenjähriges Kind besucht die Grundschule, in der schon die Mama lernte. In den zurückliegenden vier Jahrzehnten gab es einige Veränderungen. Der Anbau, damals „Pappschule“ genannt, wurde abgerissen. In der ehemaligen Bibliothek befindet sich heute das Lehrerzimmer. Als das Gespräch auf den Handarbeitsunterricht kommt, erinnern sich alle an Sebastian. Der häkelte Quadrate und flickte damit die Löcher seiner Jeans.

40 Jahre nach der Entlassung treffen sich die Grundschüler aus Wettmar wieder. Quelle: Patricia Chadde

Grundschullehrerin Ruth Fenske bleibt als elegant gekleidete Klassenlehrerin in Erinnerung, die jedem in Schönschrift und mit Füller Schwünge und Bögen ins Heft „malte“. Auch ihr Fahrzeug, ein Porsche 911, ist unvergessen. Die Klassenlehrerin und drei Mitschüler sind bereits gestorben.

Ob Gymnasium oder Grundschule, bei der Aufstellung des Erinnerungsfotos ähneln sich die Schulbesuchenden und wählen jeweils die Aufstellung „von damals“. Und sicherlich sollen die aktuellen Treffen nicht die letzten gewesen sein – auch das eint die einstigen Schüler.

Von Patricia Chadde