Großburgwedel

Neuauflage für den Kulturellen Herbst in Großburgwedel: Am 11. September startet die beliebte Reihe im Amtshof. Die Burgwedeler Kulturbeauftragte Elke Schmitzdorff-Listing hat ein buntes Programm mit vier Konzerten auf die Beine gestellt. Zu hören gibt es Klavier-, Welt- und Tanzmusik, sowie Jazz.

Konzertreihe startet mit Seraphin-Trio

Die Konzertreihe eröffnet in diesem Jahr am 11. September das Seraphin-Trio. Es besteht seit 35 Jahren und hat sich über die Jahrzehnte durch seine Konzerte, Rundfunkaufnahmen und Einspielungen auf CDs einen Spitzenplatz unter den europäischen Klaviertrios erobert. Bekannt wurde das Trio vor allem durch die Einspielungen sämtlicher Werke für Klaviertrios von Ludwig van Beethoven und Franz Berwald.

Eröffnet den Kulturellen Herbst 2019: Wilhelm Walz mit dem Seraphin-Trio. Quelle: Wilhelm Walz

Geheimtipp Flook spielt Celtic Folk

Mit Flook ist eine Celtic-Folk-Supergruppe der Neunzigerjahre wieder auf Tour. Bis 1999 waren die vier Musiker eher ein Geheimtipp, mit ihrem zweiten Album „Flatfish“ machten sie sich in der Weltmusik-Szene einen Namen. Am 9. Oktober präsentiert Flook aus Bath im Amtshof das neue Album „Ancora“.

Kommen als ehemaliger Geheimtipp: die vier Musiker von Flook. Quelle: Flook

„Opernball im Taschenformat“ am 6. November

Einen Wiener Abend in Großburgwedel werden die Oberösterreichischen Concert Schrammeln auf die Bühne bringen. Sie haben am 6. November einen „Opernball im Taschenformat“ im Repertoire – mit einem bunten Strauß an Melodien, die man in der Kaiserzeit Tag und Nacht in den feinen Salons, Kaffeehäusern, Gastgärten und Ballsälen der Walzer-verrückten Musikhauptstadt Wien hören konnte.

Triosence beschließt den Kulturellen Herbst 2019. Quelle: Triosence

Triosence spielt zum Abschluss am 22. November

Triosence beschließt in diesem Jahr am 22. November den Kulturellen Herbst. Die drei Mitglieder der deutschen Jazzformation kombinieren Jazz, Fusion, Folk und Weltmusik.

Alle Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin in der Buchhandlung C. Böhnert, Im Mitteldorf 2, Großburgwedel.

Von Thomas Oberdorfer