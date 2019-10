Kleinburgwedel

Die Metallbaufirma Rosenhagen ist für den Deutschen Arbeitsschutzpreis nominiert worden. Gleich bei seiner ersten Bewerbung kam der Kleinburgwedeler Familienbetrieb unter die drei Finalisten in der Kategorie Strategie. Und das, obwohl er das einzige Handwerksunternehmen unter den 231 Bewerbern war und – laut Chefin Bianca Rosenhagen – „zwei Nullen weniger im Umsatz“ hat als die beiden mitnominierten Firmen.

Der 40 Mitarbeiter zählende Betrieb, der vornehmlich Geländer, Treppen und Balkone baut, konnte das Prüfungsgremium in einem Audit besonders mit seiner Präventionskultur beeindrucken. Diese umfasst nicht nur schützende Ausstattung und Arbeitsgeräte, die für Sicherheit sorgen, sondern auch eine offene und transparente Kommunikation.

Zur Galerie Die Firma Rosenhagen ist für den Deutschen Arbeitsschutzpreis nominiert. Damit hat sich das Kleinburgwedeler Unternehmen als einziger Handwerksbetrieb gegenüber rund 230 Mitbewerbern behauptet.

Der Arbeitstag bei Rosenhagen beginnt mit Morgenkreis

So beginnt jeder Arbeitstag bei Rosenhagen mit einem Morgenkreis. Was sich nach Grundschule oder gar Kindergarten anhört und zunächst auch in der Belegschaft belächelt worden war, gehört inzwischen zum festen Programm – und hat die Mitarbeiter überzeugt. „So erfährt jeder Mitarbeiter gleich morgens, womit die anderen befasst sind und wer auf Montage ist“, erklärt Rosenhagen. „Das verkürzt Abläufe und nimmt den Stress aus dem Arbeitsprozess, was wiederum das Unfallrisiko mindert.“

Struktur bringt Ruhe ins Arbeiten

Struktur wird großgeschrieben: Die Werkzeugablagen sind an jedem Arbeitsplatz gleich gestaltet. So finden Mitarbeiter jedes gewünschte Werkzeug ohne langes Suchen. Ein geordnetes Bestellsystem verhindert, dass Teile vergriffen sind und die Produktion sich dadurch verzögert. Übergabemappen für jedes Projekt enthalten relevante Informationen für die Kollegen, die im nächsten Produktionsschritt daran arbeiten. „All das bringt Ruhe ins Arbeiten“, sagt die Chefin.

Auch auf eine gute Schutzausrüstung der Mitarbeiter und ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze legt die schon mehrfach ausgezeichnete Firma Wert. Trennwände verhindern, dass Kollegen unbeabsichtigt in die Funken schauen, wenn ein Kollege schweißt. Gummimatten machen das lange Stehen in der Produktionshalle angenehmer. Kräne heben schwere Metallplatten und Balkongeländer an. Die neueste Anschaffung sind mehrere je 1000 Euro teure Schweißschirme mit Luftfilter und -zufuhr. Diese sorgen für einen kühlen Kopf beim Schweißen – was besonders bei sommerlichen Temperaturen sehr angenehm ist.

Fast alle Mitarbeiter absolvieren Ersthelfer-Lehrgang

Auch sonst sind die Mitarbeiter in puncto Arbeitssicherheit sensibilisiert: 31 von ihnen haben einen Ersthelfer-Lehrgang absolviert. „Denn wenn sich ein Kollege auf Montage verletzt, nutzt es nichts, wenn der Ersthelfer in der Firma ist“, sagt Rosenhagen.

Ob die Kleinburgwedeler den Deutschen Arbeitsschutzpreis gewinnen, wird sich am Dienstag, 5. November, zeigen. Dann werden auf der Fachmesse A+A in Düsseldorf die Gewinner bekannt gegeben. Wer die Chancen des Unternehmens auf den Publikumspreis erhöhen will, kann bis dahin auf der Internetseite www.deutscher-arbeitsschutzpreis.de (Stichwort „Nominiert“) per E-Mail für Rosenhagen stimmen.

Das ist der Deutsche Arbeitsschutzpreis Der Deutsche Arbeitsschutzpreis ist eine branchenübergreifende Auszeichnung für vorbildhafte technische, strategische, organisatorische und kulturelle Lösungen rund um Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Ausrichter des Wettbewerbs sind das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik sowie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Firma Rosenhagen erhält Wirtschaftspreis

Feuerwehrübung bei Rosenhagen

Übung: Feuerwehr rettet sechs Personen aus brennenden Hallen

Von Gabriele Gerner