Kleinburgwedel/Großburgwedel

Konfirmanden der St.-Petri-Kirchengemeinde ist zwei Tage lang – aufgeteilt in Gruppen – durch Kleinburgwedel gezogen, um Gaben für den Erntedankgottesdienst der Gemeinde zu sammeln. Neben zahlreichen Lebensmittel- und Geldspenden gab es für die Jugendlichen auch negative Erfahrungen.

Zur Galerie Junge Kleinburgwedeler sind zwei Tage lang unterwegs, um Spenden für das Erntedankfest in St. Petri zu sammeln. Nach dem Gottesdienst gingen die Lebensmittel an die Tafel.

Jugendliche ziehen mit Schubkarre durch Kleinburgwedel

Trotz Nieselregens machten sich auch Zoe, Keno und Nils mit einer Schubkarre auf dem Weg. Alle drei hatten sich bewusst für diese Aufgabe entschieden. „Wir bieten in unserem Konfirmandenmodell verschiedene Wahlkurse an. Dazu zählen unter anderem ein Theaterprojekt, die Unterstützung der Burgwedeler Tafel und eben das Sammeln von Gaben für das Erntedankfest“, erläuterte Pastor Jens Blume.

Für Zoe war vor allem ein Aspekt ausschlaggebend: „Ich finde es spannend, Leute zu fragen, ob sie etwas für die Kirche spenden möchten, was im Anschluss an die Tafel geht.“ Der soziale Gedanke spielte auch bei Keno und Nils eine große Rolle. „Ich persönlich finde es einfach gut, Leuten zu helfen, die bedürftig sind“, meinte Keno. Und Nils ergänzte: „Generell ist es eine sehr gute Idee, etwas an Leute abzugeben, die nicht so viel haben. Genau das machen wir hier ja eigentlich auch, indem wir von Haus zu Haus gehen und nach Spenden fragen.“

Konfirmanden wollen viele Gaben für Erntedank sammeln

Aus diesem Grund hatten sie sich auch ein hohes Ziel gesetzt: „Ich hoffe, dass wir mindestens drei Schubkarren zusammenkriegen“, sagte Keno. Am Sonnabend hatten die drei Jugendlichen gegen 11 Uhr schon mehr eingesammelt als in den zwei Stunden am Tag zuvor. „Am Freitag haben wir vor allem sehr viel Geld bekommen, aber weniger Lebensmittel“, erläuterte Nils. Dies sah am Sonnabend anders aus. Neben vielen eingemachten Lebensmitteln erhielten die 13-Jährigen unter anderem Äpfel, Bananen, Kohl und sogar einen Kürbis. „Es macht mir sehr viel Spaß, Leute um etwas zu bitten und dann auch wirklich etwas zu bekommen“, sagte Nils.

Doch die Jugendlichen waren nicht überall willkommen. „Teilweise wurden wir sehr unfreundlich abgewiesen“, erzählte Zoe. Oft bekamen die drei zu hören, dass die Bewohner nichts zum Abgeben im Haus hätten oder aber nichts geben wollten. Es sei aber auch vorgekommen, dass ihnen gleich die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde. Doch davon ließen sich die Jugendlichen nicht entmutigen. Denn es gab auch durchaus positive Erlebnisse: „Ich finde es schön, dass sich manche freuen, wenn wir vorbeikommen“, sagte Keno.

Gaben werden der Burgwedeler Tafel gespendet

Mit vollen Schubkarren ging es dann zurück zu Pastor Blume. Im Haus der Kirche legten die Konfirmandenteams ihre gesammelten Gaben in Bollerwagen und schmückten diese festlich. Die Wagen wurden so zur Dekoration für den Erntedankgottesdienst am Sonntagmorgen in Kleinburgwedel. Im Anschluss daran wollte die Gemeinde den besten Bollerwagen prämieren. Als Hauptgewinn gab es einen Gutschein zum Currywurstessen im Schützenkrug. Doch nicht nur die Konfirmanden hatten Grund zur Freude: Die erhaltenen Spenden kommen nun über die Burgwedeler Tafel Bedürftigen im Stadtgebiet zugute.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ehrenamtliche organisieren zum fünften Mal St.-Petri-Stiftungslauf

Neuer Gemeinderat für St. Petri

Für die Tafel spielt Herkunft keine Rolle

Die Tafel gibt täglich mehr als eine Tonne Lebensmittel aus

Von Lisa Otto