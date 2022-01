Kleinburgwedel

Familien, Hundebesitzer und Paare – sie hat es am Wochenende an den Würmsee in Kleinburgwedel gezogen. Bei eisigen Temperaturen und Sonnenschein spazierten sie allein oder in kleinen Gruppen um den See und genossen das schöne Winterwetter, auch wenn der eine oder die andere es bedauert, dass der Wasserstand im See in den vergangenen Jahren immer mehr zurückgegangen ist.

„Als hier noch Seerosen gewachsen sind, war der See richtig schön“, sagt Kurt Melchert aus Seelze. Seit vielen Jahren kommen er und seine Lebensgefährtin regelmäßig zum Würmsee, um spazieren zu gehen und ihre Freunde zu besuchen, die in einem der Häuser am See leben. Er habe mitbekommen, wie der See 2020 ausgebaggert wurde, das sei ein trauriger Einschnitt gewesen, sagt der Seelzer.

Kurt Melchert und Sabine Grubert aus Seelze gehen regelmäßig am Würmsee spazieren. Quelle: Leona Passgang

„Meine Kinder sind noch im Würmsee geschwommen“

Während der heißen, regenarmen Perioden im Frühjahr und Sommer 2020 trocknete den Würmsee großflächig aus. Die Stadt Burgwedel nutze das als Anlass, den See zu entschlammen und hoffte, dass so auch der Wasserstand im See wieder steigen würde. Zuvor wurden rund 130.000 Kubikmeter Wasser in den See gepumpt, um den schon damals niedrigen Wasserstand auszugleichen. Im vergangenen Jahr begann die Stadt Burgwedel wieder, Wasser in den See zu pumpen und schaffte es so, den See wieder vollständig mit Wasser zu füllen – wenn auch der Wasserstand weiterhin niedrig ist.

Den Besuchern, die die Entwicklung des Sees mitbekommen haben, fällt der Anblick des Sees schwer. „Meine Kinder sind noch hier drin geschwommen und im Winter Schlittschuh gelaufen“, sagt Erich Wiechers, der mit seiner Frau Doris auf einer Bank am See sitzt. Auch sie sind enttäuscht über die aus ihrer Sicht fehlgeschlagenen Versuche, den See wieder auf den alten Wasserstand zu bringen. Trotzdem würden sie auch weiterhin gern um dem See gehen. „Es ist eben Natur und ein schöner Spaziergang“, sagen die beiden.

Erlebnispfad lockt mehr Menschen an den Würmsee

Wegen des Erlebnispfads rund um den See seien in den vergangenen Jahren mehr Menschen an den Würmsee gekommen. Viel mehr Publikum seit der Corona-Pandemie habe sie bei ihren Spaziergängen und Fahrradtouren um den See allerdings nicht bemerkt, sagt Doris Wiechers. Auch an diesem Nachmittag parken trotz sonnigen Wetters auf dem Parkplatz am See nur wenige Autos.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anders als die Würmsee-Kenner hat es Familie Kuhn aus der Wedemark an diesem Wochenende zum ersten Mal an den Würmsee verschlagen. Um an diesem Tag noch rauszukommen, haben sich Dominique und Kristina Kuhn mit ihren drei Söhnen Mika (5), Jona (7) und Luis (1) und Keschern im Gepäck auf den Weg nach Kleinburgwedel gemacht.

Kristina Kuhn aus der Wedemark geht mit ihrem Mann Dominique und ihren Söhnen Mika (5), Jona (7) und Luis (1) auf Entdeckungstour am Würmsee. Die Kinder haben Kescher und Eimer dabei, in der Hoffnung, einen Fisch im Wasser zu finden. Quelle: Leona Passgang

„Vielleicht sehen wir ja sogar Fische“

Mit großer Begeisterung laufen die Kinder mit ihren Keschern in der Hand vor und klappern eine Station nach der anderen ab. „Wir sind erst 2018 in die Wedemark gezogen und kennen noch nicht viele Ausflugsziele in unserer Umgebung“, sagt Kristina Kuhn. Den Tipp, an den Würmsee zu fahren, hätten sie von einer befreundeten Familie bekommen. Für die Kinder wird der Spaziergang um den See mit den Stationen zu einem kleinen Abenteuer. „Wer weiß, vielleicht sehen wir ja sogar den ein oder anderen Fisch“, sagt Dominique Kuhn, bevor es zu der nächsten Entdeckerstation geht.

Von Leona Passgang