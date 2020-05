Kleinburgwedel

Der Bedarf an Tagespflegeplätzen ist in Kleinburgwedel offenbar mehr als gegeben. „Schon jetzt bekommen wir Anfragen, wann es endlich so weit ist“, sagt Nils Wöhler. Er betreibt mit seiner Familie, bestehend aus Beate, Volker und Bruder Lars Wöhler, das Seniorenpflegeheim Lindenriek. Nur einen Steinwurf vom Brombeerkamp entfernt entsteht derzeit an der Schulstraße 6 auf knapp 500 Quadratmetern Nutzfläche die Tagespflege Lindenriek mit 24 Plätzen. In der ersten Etage werden zudem fünf barrierefreie Wohnungen gebaut. Die Eröffnung des Komplexes ist für Januar 2021 geplant.

Lars Wöhler ist bewusst, dass immer mehr Menschen ihre Eltern zu Hause pflegen. „Das ist mit dem Beruf oft schwer vereinbar. Wir möchten die Möglichkeit schaffen, dass die Senioren tagsüber betreut und die Angehörigen entlastet werden.“ Das soll montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr möglich sein, eine Ausweitung auf Sonnabend ist angedacht. „Da möchten wir flexibel sein“, sagt Nils Wöhler.

Synergieeffekte aus Pflege und Betreuung

Er sagt selbstbewusst: „Wir können Pflege und Betreuung.“ Die Erfahrungen aus der Pflege im Seniorenpflegeheim sollen mit in die Arbeit in der Tagespflege einfließen. Ohnehin sollen Synergieeffekte geschaffen werden. Als konkretes Beispiel nennt Nils Wöhler einen russischen Chor, der zweimal im Jahr im Seniorenpflegeheim auftritt. „Das sollen dann natürlich auch die Menschen aus der Tagespflege erleben.“

In der Tagespflege können auch stark pflegebedürftige Menschen unterkommen. „Das ist kein Hindernis. Die Person kann im Rollstuhl sitzen – wir bekommen das hin“, sagt Lars Wöhler. Die Bauherren wollen für die Tagespflege mittelfristig ihren Fuhrpark erweitern. „Ein Bus, um die Menschen morgens abzuholen und nachmittags wieder nach Hause zu bringen, wird auf Dauer nicht reichen“, kündigt Nils Wöhler an.

Fünf bis sechs Mitarbeiter sollen sich um die Menschen kümmern. Familie Wöhler möchte dabei zunächst Mitarbeitern aus dem Seniorenpflegeheim den Wechsel anbieten. „In der Tagespflege ist die Arbeit körperlich nicht ganz so fordernd. Es gibt unter anderem keine Schichtarbeit“, so Lars Wöhler.

Mitarbeiter können in Wohnungen einziehen

Die Mitarbeiter, die sich für die Tätigkeit entscheiden, haben ein Anrecht auf die Nutzung einer der fünf Wohnungen im Obergeschoss. „Es muss Aufgabe des Arbeitgebers sein, für Wohnraum der Mitarbeiter zu sorgen“, sagt Nils Wöhler. „Die Wohnungen haben aber nichts mit der Tagespflege zu tun. Das ist unabhängig voneinander“, ergänzt er. Die Wohnungen sind zwischen 50 und 90 Quadratmeter groß und jeweils mit einem Balkon ausgestattet. Sollten Mitarbeiter nicht alle Wohnungen nutzen wollen, gingen die restlichen an den freien Markt.

Auf dem Außengelände der insgesamt rund 1800 Quadratmeter großen Fläche entstehen noch Außenanlagen, eine Terrasse und zwölf Parkplätze. Auch eine E-Ladesäule ist angedacht. Ab Herbst soll es möglich sein, Anmeldungen für die Tagespflege abzugeben. Auch Interessierte an den Wohnungen können sich dann melden. Besonders für die Tagespflege sei es vorher aber wenig sinnvoll. „Der Pflegebedarf einer Person kann sich schnell ändern“, sagt Nils Wöhler, der offiziell als Heimleiter geführt wird.

Von Mark Bode