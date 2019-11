Großburgwedel

Eigentlich ist das ein Verhältnis, das sich sehen lassen kann: Ein toter Baum legt den Grundstock für 25 neue. Das ist die Bilanz eines Projektes, dass der Burgwedeler Gartenbauer Marcus Fortmüller angeschoben hat.

Die Idee zu dem Projekt ist aus der Not heraus geboren. Nach zwei trockenen Sommern musste Fortmüller in diesem Jahr mehrere stattliche Eichen und Ulmen fällen, die zumeist weit über 100 Jahre alt waren. Durch die Trockenheit sind sie schlicht verdurstet. Doch was machen mit dem Holz? „Es einfach im Ofen zu verheizen, das hat mir widerstrebt“, sagt Fortmüller. Seine Idee: Die mächtigen alten Bäume werden in Stücke gesägt, zu Bänken verarbeitet und anschließend gegen eine Spende abgegeben. Und mit „ Klimabank“ hat er auch einen passenden Namen für die neuen Sitzmöbel aus altem Holz gefunden. Zwei der alten Riesen, die nun zu Bänken umgearbeitet wurden, standen auf dem Grundstück der Pestalozzi-Stiftung.

Klimabank kostet bis zu 1000 Euro

50 Zentimeter hoch, 50 Zentimeter tief und zwischen 1,40 und 4,20 Meter lang sind die Klimabänke. Und sie sind schwer: Ein großes Exemplar wiegt schnell mal eineinhalb Tonnen. So viel Holz hat seinen Preis. Zwischen 300 und 1000 Euro kosten die massiven Blöcke. „Von dem Geld bekomme ich keinen Cent“, erläutert Fortmüller. „Es wird 1:1 eingesetzt, um Jungbäume zu kaufen.“ Diese kosten rund 100 Euro das Stück.

So können aus dem Verkaufserlös einer Bank bis zu zehn junge Bäume angeschafft werden. „Aus einer dieser alten Eichen oder Ulmen lassen sich drei bis vier Bänke herstellen“, sagt Fortmüller und rechnet vor: „Ein abgestorbener Baum legt somit den Grundstock für 25 junge.“ Die Jungbäume werden bei einer Hamburger Baumschule eingekauft.

Noch stehen erst ein Baum und eine Bank: Marcus Fortmüller auf der Fläche an der Kokenhorststraße. Hier sollen 300 Bäume gepflanzt werden. Quelle: Thomas Oberdorfer

Stadt stellt Spendenquittungen aus

Als Partner holte Fortmüller die Stadt Burgwedel mit ins Boot. Sie nimmt das Geld von den neuen Klimabank-Besitzern entgegen und stellt entsprechende Spendenquittungen aus. Und sie stellt die Fläche für die Anpflanzung der jungen Bäume zur Verfügung. Diese werden im Bereich des Kreisels Kokenhorst- und Hannoversche Straße angepflanzt. Gut für die Stadt: Der Gartenbauer hat zugesagt, sich in den kommenden Jahren um die Pflege der jungen Pflanzen zu kümmern, ohne dafür eine Rechnung zu schreiben. Ein erster Baum steht bereits an der Straße und dazu eine Klimabank. „So wollen wir auf die Aktion hinweisen“, sagt Fortmüller.

Und das hat funktioniert. Inge Engel, Marketing-Teamleiterin bei relog in Kleinburgwedel, entdeckte die Bank und war sofort von dem Projekt angetan. Sie überzeugte ihren Chef und relog-Geschäftsführer Ludwig Busse. Statt Karten zu verschicken, kaufte die Firma die erste Klimabank und versendet in diesem Jahr Weihnachtsgrüße zusammen mit einer Erklärung des Projekts als E-Mail. „Fasziniert hat mich, dass mit dem Projekt gleich zweimal etwas für die CO2 -Bilanz getan wird. Zum einen, weil das Altholz nicht im Ofen landet und zum anderen, weil viele junge Bäume angepflanzt werden“, sagt Engel. Seit dieser Woche steht die Bank im Innenhof des Unternehmens am Albrecht-Thaer-Ring in Kleinburgwedel.

Viele alte Bäume sind in einem schlechten Zustand

16 Klimabänke hat Fortmüller aus den abgestorbenen Bäumen in diesem Jahr hergestellt. Die Hälfte ist verkauft, der Rest noch zu haben. Und er fürchtet, dass er auch im kommenden Jahr weiteres Holz für die Aktion bekommen wird: „Viele alte Bäume sind durch die Trockenheit in einem schlechten Zustand. Das werden nicht alle überleben.“ Weitere Informationen zum Projekt beantwortet Fortmüller unter Telefon (05139) 98 06 83.

Von Thomas Oberdorfer