Burgwedel

Ulrich Appel und Sebastian Schmidt stehen vor dem großen Warmwasserspeicher im Abstellraum. Schmidt mustert die Leitungen, die dahinter verlaufen, und tastet sie ab. „Die könnte man für wenig Geld dämmen, und so würde man schon etwas Wärme speichern“, sagt der selbstständige Berater und studierte Wirtschaftsingenieur mit Fachrichtung Energietechnik. Er ist heute aus einem bestimmten Grund zu Gast bei Appel: für den Wärmepumpen-Eignungscheck.

Dabei handele es sich um ein neues und unabhängiges Beratungsangebot, berichten Mona Hosseini und Christiane Dietrich von der Klimaschutzagentur der Region Hannover. Diese hat den Wärmepumpen-Check in Kooperation mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen ins Leben gerufen. Damit ergänzt die Klimaschutzagentur die bereits bestehenden Angebote, die Heizungsvisite und den Heizung-Eignungscheck.

Sie sind beim Wärmepumpencheck in Ulrich Appels Garten dabei: Georg Schuchardt (von links), Christiane Dietrich, Sebastian Schmidt, Malte Schubert und Ulrich Appel. Quelle: Janna Silinger

Wärmpepumpe gewinnt immer mehr an Bedeutung

Doch gerade die Wärmepumpe habe in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, sagt Georg Schuchardt von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Er ist überzeugt: „Sie spielt für die Energiewende eine maßgebliche Rolle.“ Deswegen sei das neue Angebot entstanden, und man hoffe nun auf viele Hauseigentümer, die es in Anspruch nehmen. Mit 30 Euro Eigenbeteiligung bei einem Gesamtwert von 250 Euro lohne sich das definitiv, sind alle Beteiligten überzeugt.

Das Ganze nehme maximal zwei Stunden in Anspruch, berichtet Schmidt, der als einer von vielen selbstständigen Beratern für das neue Projekt unterwegs ist. Bei dem Besuch fange er dann damit an, das Haus und seinen energetischen Zustand zu analysieren. Im Anschluss fülle er einen komplexen Bewertungsbogen aus, der vier mögliche Ergebnisse hervorbringen könne. „Entweder kann man eine Wärmepumpe ohne Aufwand, mit geringem, mit höherem oder mit vielleicht zu hohem Aufwand installieren.“ Die Bewertung sagt im Grunde auch aus, wie wirtschaftlich solch ein Schritt für den Hauseigentümer wäre. „Und da bin ich auch ehrlich“, verspricht Schmidt.

So funktionieren Wärmepumpen Wärmepumpen arbeiten nach dem umgekehrten Prinzip wie Kühlschränke. Ein Kühlschrank entzieht den Lebensmitteln Wärme und gibt diese an seine Umgebung ab. Eine Wärmepumpe wiederum entzieht dem Boden, der Luft oder dem Grundwasser Wärme und leitet diese ins Haus. Dort wird sie mithilfe eines Kältemittels durch Verdichtung auf ein höheres Temperaturniveau gebracht und dann über die Heizkörper an die Raumluft abgegeben. Damit beanspruchen Wärmepumpen eine natürliche Wärmequelle. Das wiederum hat zur Folge, dass der CO2-Ausstoß – der bei Wärmepumpen aus dem Stromverbrauch resultiert – bereits heute um etwa die Hälfte geringer ist als bei Gas- und Ölheizungen. Außerdem können Wärmepumpen nicht nur zum Heizen, sondern bei entsprechender Einstellung auch zum Kühlen genutzt werden.

Ulrich Appel, der sein Haus 1999 gebaut hat, muss nun überlegen, wie er weiter vorgehen möchte. Momentan besitzt er eine Gasheizung. „Doch wenn man keine Ökosau ist, macht man sich als Hausbesitzer über klimafreundliche Energieträger Gedanken“, sagt er lächelnd.

Für die Installation gibt es Investitionszuschüsse

Da sein Grundstück sehr groß ist, käme laut dem Energieberater außer einer Luftwärmepumpe auch eine Erdwärmepumpe infrage. Die ist teurer, aber effizienter. Für den Austausch der bestehenden Gasheizung gegen eine Wärmepumpe können zudem Fördermittel mit einem Investitionszuschuss von 35 Prozent beantragt werden. Außerdem weist der Energieberater darauf hin, dass das nach Süden ausgerichtete Dach optimal für eine Solaranlage geeignet ist. „So könnte der für eine Wärmepumpe benötigte Strom vom eigenen Dach kommen.“

Ulrich Appel (links) spricht mit Sebastian Schmidt über seinen Warmwasserspeicher. Quelle: Janna Silinger

Wer den Check in Anspruch nehmen oder mehr Informationen dazu möchte, kann das digitale Kontaktformular auf www.gutberatenstarten.de nutzen oder sich telefonisch unter (0511) 22002288 bei der Klimaschutzagentur Region Hannover melden.

„Auch wer keinen akuten Bedarf an einer neuen Heizungsanlage hat, sollte sich rechtzeitig kümmern“, sagt Malte Schubert, Umweltkoordinator der Stadt Burgwedel. So sei man im Falle eines plötzlichen Ausfalls der Anlage vorbereitet und könne die Investition gut planen. Denn die CO2-Abgabe für fossile Brennstoffe sei beschlossene Sache und werde sich absehbar auf die Rechnung auswirken. Dessen ist sich auch Ulrich Appel bewusst. Früher oder später muss auch für ihn eine klimafreundliche Alternative zu Gas und Öl her.

Von Janna Silinger