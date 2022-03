Großburgwedel

Das Krankenhaus in Gr0ßburgwedel soll ein Herzkatheterlabor erhalten. Es ist laut der ärztlichen Direktorin Antje Hoffmann ein großer Schritt in Richtung des Ausbaus des Standortes Großburgwedel hin zu einem Schwerpunktversorger: Als Teil einer neuen Fachklinik für invasive Kardiologie soll die neue Abteilung dazu beitragen, die Versorgung bei Herzerkrankungen im Osten der Region zu verbessern, insbesondere bei Notfällen.

Dabei trägt das Klinikum der Region Hannover (KRH) selbst etwa 260.000 Euro der Kosten. Die Region Hannover soll 2,1 Millionen Euro geben. Das Geld sei bereits beantragt, sagt Hoffmann. Danach könnten sie das Projekt ausschreiben und mit den Architekten in Planung gehen.

Räume sollen Erweiterung mit Modulbauten erhalten

Gleich hinter dem ehemaligen Klinikpark auf der südlich gelegenen Freifläche sollen die Räume für das Herzkatheterlabor in Modulbauweise an das Gebäude des Krankenhauses ansetzen. So wurde bereits vor einiger Zeit eine Erweiterung für die urologische Endoskopie auf einem der Dächer des Krankenhauses errichtet. Die ehemalige internistische Notaufnahme – vom Haupteingang aus gesehen auf der rechten Seite des Gebäudes – soll künftig die nötige Infrastruktur für das Labor beherbergen. Dort sollen Lagerflächen und Büros entstehen, aber auch ein Empfangsbereich für Patientinnen und Patienten.

Ähnlich wie dieser Aufbau auf einem der Dächer des Gebäudes sollen auch die neuen Räume errichtet werden – nur eben am Boden. Quelle: Alina Stillahn

„Das sind Maßnahmen in Vorbereitung auf den Neubau“, sagt Hoffmann. Die Errichtung des Herzkatheterlabors am alten Standort ist laut KRH Teil der Medizinstrategie 2025, die unter anderem auch den Neubau des Krankenhauses mit 285 Betten an der Kreuzung Heisterholz und Hannoversche Straße enthält. Es soll voraussichtlich 2029 in Betrieb gehen. Zuletzt hatten sich aber die Vorplanungen dafür coronabedingt verzögert.

Was passiert eigentlich in einem Herzkatheterlabor? In einem Herzkatheterlabor werden Erkrankungen des Herzens untersucht. Dafür wird ein Katheter – ein kleiner, dünner Kunststoffschlauch – über das Handgelenk oder die Leiste bis zum Herzen eingeführt. Durch ihn werden Kontrastmittel in die verschiedenen Herzregionen eingebracht. Dadurch lässt sich das Krankheitsbild erkennen. Der häufigste Grund für eine solche Untersuchung ist dabei laut KRH eine Verengung der Herzkrankgefäße, die zu einem Herzinfarkt führen kann. Neben der Diagnose sollen im Herzkatheterlabor aber auch sogenannte Stents gelegt werden. Das sind medizinische Implantate in Form von kleinen Gittergerüsten aus Metall oder Kunstfasern, die dann verengte Gefäße erweitern und stützen. Ein Herzkatheterlabor ist Teil der invasiven Kardiologie, also dem Bereich der Medizin, der sich mit Herzerkrankungen beschäftigt. Im Gegensatz zur Herzchirurgie gibt es dabei aber nur minimale Eingriffe.

Für das neue Herzkatheterlabor qualifizierten sie bereits Ärzte, sagt Hoffmann. Zukünftig sollen dazu auch Pflegekräfte und medizinische Fachangestellte im neuen Bereich des Klinikums arbeiten. „Wie viel Personal eingesetzt wird, hängt davon ab, wie viele Patienten wir hier versorgen werden.“ Dabei ist das Herzkatheterlabor nur ein Teil des Ausbaus zum Schwerpunktversorger. So setzt das Klinikum als eines der wenigen Krankenhäuser bundesweit unter anderem auch die Mako-Robotertechnik ein, um etwa künstliche Hüftgelenke einzusetzen.

Von Alina Stillahn