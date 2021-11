Großburgwedel

Eine Schwangerschaft in Corona-Zeiten war und ist für viele Frauen mit großer Unsicherheit behaftet – Geburtsvorbereitungskurse meist nur online, eine persönliche Besichtigung der Geburtsstation nicht möglich, viele Schwangere lernen ihre Hebamme erst im Kreißsaal persönlich kennen. Die Geburtsklinik im KRH Klinikum Großburgwedel hat sich daher nun entschieden, wieder persönliche Informationsveranstaltungen anzubieten – und die Nachfrage ist groß.

Die Resonanz auf das Angebot habe die Erwartungen der Ärzte und Hebammen weit übertroffen, sagt Hebamme Alina Matthias. Der Andrang auf die Abendveranstaltungen sei so groß, dass die Geburtsstation statt einem Termin pro Monat nun bereits zwei Gesprächsrunden anbiete.

Schwangere Frauen sind dankbar über persönlichen Austausch

„Diese Informationsveranstaltungen haben sich viele Frauen gewünscht“, sagt die 20-jährige Hebamme. Die Schwangeren trauten sich viel eher, ihre Fragen zu stellen, seien viel offener und sehr dankbar über den Austausch von Angesicht zu Angesicht, berichtet Matthias, die ihre Ausbildung zur Hebamme an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) absolviert hat und seit zwei Monaten im Kreißsaal des Klinikums Großburgwedel arbeitet.

Der persönliche Austausch mache die Frauen auch selbstsicherer mit Blick auf die Geburt, berichtet Matthias nach den ersten Zusammenkünften. „Umgekehrt lernen auch wir die Schwangeren vor der Geburt gern kennen.“ Über zwei Kreißsäle, einen Überwachungsraum, ein Stillzimmer und sechs Zweibettzimmer verfügt die Geburtsstation in Großburgwedel. Laut Matthias haben in diesem Jahr bereits 390 Kinder im Krankenhaus an der Fuhrberger Straße das Licht der Welt erblickt. Das sei nur ein minimaler Rückgang im Vergleich zum vergangenen Jahr.

Lesen Sie auch Hebamme Christiane Weber über Geburten im Corona-Lockdown

Erstgebärende weichen auf größere Kliniken aus

Erstgebärende entscheiden sich laut Hebamme Matthias seltener für die Klinik in Großburgwedel. Sie weichen auf größere Krankenhäuser in Hannover aus, in denen es auch eine Kinderklinik im Haus gibt. „Daher kommen zu uns überwiegend Frauen, die das zweite oder dritte Mal ein Kind zur Welt bringen.“ Diese wüssten bereits, was auf sie zukomme und würden wiederum die familiäre Atmosphäre suchen und schätzen. Väter dürfen bei der Geburt dabei sein – geimpft und mit Maske.

Dass alle Patientenveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt waren, bezeichnet die junge Hebamme als einen herben Einschnitt für die Schwangeren. Die Frauen seien vor der Geburt ihres Kindes unsicher und hätten viele Fragen. Seit dem ersten Lockdown im März 2020 gibt es auf der Homepage des Krankenhauses zwar einen Informationsfilm über die Geburtsstation- „aber das Kreißsaal-Video ersetzt keinen persönlichen Kontakt.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geburtsvorbereitungskurse sollen im Januar starten

Im nächsten Jahr sollen auch wieder die Geburtsvorbereitungskurse starten. Geplant sind acht Wochenendkurse, inklusive Besichtigung des Kreißsaals. Der erste startet im Januar. Für die Begleitpersonen gilt: Sie müssen vollständig geimpft sein. Zudem bietet der Kreißsaal zusätzlich jeden Mittwoch Beratungsgespräche an. Individuelle Termine können Schwangere unter Telefon (05139) 8014434 sowie per E-Mail an kreisssaal.grossburgwedel@krh.de vereinbaren. Weitere Informationen gibt es online auf www.grossburgwedel.krh.de/geburt.

Und doch: So groß die Freude über diesen Neustart ist – die steigenden Corona-Zahlen kennt natürlich auch das Team der Geburtsklinik. Ob sich der Plan in den nächsten Monaten daher genau so umsetzen lasse, bleibt abzuwarten.

Von Katerina Jarolim-Vormeier