Fuhrberg

Die evangelische Gemeindebücherei in Fuhrberg, In den Tweechten 8, ist aktuell aufgrund des geltenden Corona-Lockdowns und der Weihnachtsferien geschlossen. Ins neue Jahr startet die Bücherei aber mit einem neuen Service. Das Team hat jede Menge Fleißarbeit geleistet und auf der Internetseite www.kirche-fuhrberg.de/unsere-bücherei.html eine Liste erstellt, auf der sich alle Bücher, CDs und Tonies befinden, die es in der Gemeindebücherei gibt. Um den Nutzern noch mehr Orientierung zu geben, sind die Medien unterteilt in Erwachsenenliteratur, Bilderbücher, Kinderbücher von sechs bis acht Jahre, Kinderbücher von neun bis zwölf Jahre, Hörbücher für Kinder sowie Tonies.

Bücherei Fuhrberg öffnet wieder am 4. Januar

Wer Medien ausleihen möchte, kann diese im Internet aussuchen und montags sowie donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr unter Telefon (05135) 6804329 oder (0157) 73421519 bestellen. Das Büchereiteam teilt am Telefon mit, ob die Medien verfügbar sind, und gibt einen Termin zur Abholung aus. Die erste Möglichkeit 2021, Bücher zu bestellen, gibt es am Montag, 4. Januar. Ab dem 7. Januar sind auch das Abholen und die Rückgabe – alles coronakonform und kontaktlos – möglich.

Von Carina Bahl