Thönse

Die Seniorinnen und Senioren wippen, lachen und klatschen im Takt der Musik. „Kling, Glöckchen“, „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ und „Alle Jahre wieder“ spielen die sieben Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihrer Lehrerin Donata von Knigge auf den Hörnern. Sie stehen vor der Scheibe des Alten- und Pflegeheims „Am Kiefernpfad“ in Thönse. Drinnen ist die Freude über das weihnachtliche Konzert durch das Fenster mit den jungen Leuten groß.

Initiiert hat das Konzert die Bürgerstiftung Burgwedel, deren Vorsitzender Walter Heitmann am Ende nicht nur selbst gemachte gebrannte Mandeln an die Kinder und Jugendlichen verteilt, sondern auch ein kleines Honorar für alle mitgebracht hat. Es ist nicht nur die Freude der Älteren, sondern auch eine Chance zum Auftritt für die jungen Musikerinnen und Musiker, die die Bürgerstiftung erneut dazu bewegt hat, ein solches Konzert auszurichten. „Das ist ein tolles Ziel in dieser Zeit“, sagt auch von Knigge. Die Großburgwedelerin unterrichtet an der Musikschule Isernhagen-Burgwedel, aber auch privat. Für das Konzert hätten sie extra ein neues Programm ausgearbeitet, erzählt sie.

Ein Konzert durchs Fenster begeistert die Senioren in Thönse. Quelle: Alina Stillahn

Geprobt wurde auch im Wald

Gemeinsam üben und Konzerte geben – das ist immer noch schwer in Zeiten von Corona. „Wir haben eine Zeit lang im Wald geprobt“, erzählt Kosimo aus Großburgwedel, „weil es ja auch Waldhorn heißt.“ Die Probe über das Telefon sei zu schwierig gewesen, sagt Pädagogin von Knigge.

Bürgerstiftung hat noch Kalender Die Bürgerstiftung hat auch in diesem Jahr einen Fotowettbewerb ausgerufen. Die Bilder der Gewinnerinnen und Gewinner sind im aktuellen Kalender „Wildtiere“ zu sehen. Bereits 100 Exemplare sind verkauft worden, sagt der Vorsitzende Walter Heitmann. 200 Stück wolle die Bürgerstiftung noch verkaufen. Die Kalender gibt es zum Preis von 10 Euro bei der Bürgerstiftung nach einer E-Mail an info@buergerstiftung-burgwedel.com sowie bei verschiedenen Burgwedeler Händlerinnen und Händlern.

Sichtlich stolz ist sie auf ihre Schülerinnen und Schüler. Immerhin gibt es auch Preisträger unter ihnen. Kosimo hat den ersten Preis im Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ erhalten. Johannes aus Lehrte wurde Erster im Regionalwettbewerb. Auch im kommenden Jahr werden sich die Kinder und Jugendlichen wieder auf den Wettbewerb vorbereiten. Das letzte Konzert in diesem Jahr werden sie am Freitag in Wettmar geben. Musikalische Darbietungen soll es dann erst mal nur für die Familie zu Weihnachten geben. Doch trotz Corona scheint in Thönse nicht nur drinnen die Stimmung gut, als die Hornisten draußen zum Schluss „Lasst uns froh und munter sein“.

Von Alina Stillahn